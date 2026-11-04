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Les valeurs industrielles reculent après que les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis ont amplifié les craintes concernant la demande en centres de données
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 16:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions des entreprises industrielles Caterpillar CAT.N , Cummins CMI.N et Johnson Controls JCI.N sont en baisse

** CAT, CMI et JCI suivent la tendance baissière des valeurs liées à l’IA et aux centres de données , les investisseurs s’attendant à un contrôle plus strict après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis

** CAT et CMI ont bénéficié d’une forte demande en équipements de production d’électricité et d’alimentation de secours de la part des centres de données; JCI est un fournisseur clé de solutions de refroidissement pour centres de données

** CAT recule de 5 %, CMI de 4,7 % et JCI de 7,3 %

** Les trois titres sont notés "acheter" en moyenne – données compilées par LSEG

** CAT a chuté d’environ 45 % par rapport à son plus haut de fin juin et n’affiche qu’une hausse de 4 % depuis le début de l’année, plombé par les inquiétudes quant à la pérennité de la demande des centres de données

** Ces inquiétudes ont également pesé sur CMI, dont les pertes depuis le début de l’année se sont creusées à 6 %, tandis que JCI a vu ses gains annuels ramenés à 16 %

Valeurs associées

CATERPILLAR
586,710 USD NYSE -5,95%
CUMMINS
475,540 USD NYSE -5,01%
JOHNSON CTR INT
138,910 USD NYSE -7,31%
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