Les valeurs Givaudan et Croda appréciées par Deutsche Bank

(Zonebourse.com) - Le titre Givaudan signe la meilleure performance de l'indice SMI 20 peu après l'ouverture ( 4,76%, à 3 067,50 francs suisses), grâce à un changement de recommandation.

Deutsche Bank est passée de conserver à acheter sur l'action du producteur d'arômes et parfums en relevant sa cible de cours de 3 000 à 3 300 francs suisses.

Lors d'une rencontre avec plusieurs acteurs du secteur, les analystes de la banque allemande ont relevé un certain optimisme de la part des représentants des entreprises comme Croda, dsm-firmenich, Givaudan, IFF, Kerry, Novonesis ou Symrise.

La demande est solide et les conditions du deuxième trimestre se sont maintenues après la hausse de l'activité observée en mars. Conjuguée à une intensification de l'activité d'innovation, cette dynamique devrait se traduire par une accélération séquentielle de la croissance organique des ventes pour la plupart des acteurs.

DB estime en outre qu'à ce stade, l'inflation des coûts semble gérable et devrait être répercutée assez rapidement, garantissant le maintien d'une rentabilité relativement bien étayée.

En conclusion, les résultats du deuxième trimestre devraient être supérieurs au consensus et c'est sur les sociétés Givaudan et Croda que les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre dépassent le plus les attentes. Sur le Britannique Croda ( 2,97%, à 2 948 livres sterling) la recommandation est maintenue à acheter, et la cible relevée de 3 000 à 3 200 livres sterling.

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