Les valeurs françaises à ne jamais vendre en Bourse

Café de la Bourse a sélectionné sur le marché français des actions d'exception qui pourraient être gardées à très long terme dans votre portefeuille en Bourse dans le cadre d'une stratégie de type « Buy and Hold ».

Air Liquide, le géant français du gaz industriel

Quelles sont les activités d'Air Liquide ?

Leader international des gaz oxygène, hydrogène et azote au service de l'Industrie et de la Santé, Air Liquide est présent dans 75 pays et compte 66 400 collaborateurs à travers le monde. L'entreprise sert plus de 3,8 millions de clients et patients.

Le Groupe Air Liquide classe ses activités comme suit : Gaz & Services, Ingénierie & Construction, Marchés Globaux & Technologies.

Gaz & Services (95,3 % du CA)

La plupart du chiffre d'affaires d'Air Liquide provient de la production et de la vente d'hydrogène, d'oxygène et d'azote à la Grande Industrie, l'Industriel Marchand, la Santé et l'Électronique. Air Liquide applique une stratégie de production locale pour limiter les coûts d'approvisionnement et compte donc des unités de production réparties à travers le monde.

La Grande Industrie exploite d'importantes unités de production pour des secteurs tels que la métallurgie, la chimie, le raffinage ou encore l'énergie. Ces secteurs nécessitent d'importants volumes de gaz pour faire fonctionner leur industrie.

L'Industriel Marchand sert des industries qui ont besoin de plus petites quantités de gaz. Le gaz peut être distribué en vrac, sous forme liquide, en bouteilles ou encore sous forme gazeuse.

La division Santé fournit des gaz médicaux principalement aux hôpitaux.

Enfin, la division électronique fournit des gaz et des matériaux (molécules complexes) nécessaires à la production de semi-conducteurs, d'écrans plats et de panneaux photovoltaïques.

Ingénierie et construction (2,9 % du CA)

L'activité d'ingénierie et de construction offre des solutions clés en main d'unité de production de gaz. Le groupe s'occupe de l'entièreté du projet, depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la livraison de l'installation complète.

Marchés globaux et technologies (1,7 % du CA)

La division Global Markets & Technologies (GM&T) se concentre sur les marchés qui nécessitent une approche plus globale : la transition énergétique et quelques « deep tech » dans les domaines des technologies avancées, des solutions industrielles, des solutions biogaz ou dans la marine.

Comment se répartit le chiffre d'affaires d'Air Liquide à l'international ?

La répartition géographique du CA est la suivante : France (13,1 %), Europe (26 %), États-Unis (30,9 %), Amériques (5,8 %), Asie-Pacifique (21,1 %), Afrique et Moyen-Orient (3,1 %).

Pourquoi avoir l'action Air Liquide dans son portefeuille boursier ?

Air Liquide est une valeur dite de « bon père de famille » à faible volatilité, qui délivre une croissance profitable depuis plusieurs décennies. Le modèle d'affaire d'Air Liquide apporte beaucoup de visibilité financière : l'entreprise signe notamment des contrats à long terme avec ses clients, ce qui aide à générer un flux de trésorerie prévisible.

Air Liquide propose un excellent retour sur les capitaux investis (9,3 % en 2021), rendement qui devrait dépasser les 10 % lors des prochaines années selon le groupe. Air Liquide est une entreprise robuste financièrement qui résiste bien aux cycles macroéconomiques du marché.

Elle est en outre très généreuse envers ses actionnaires, car elle verse 55 % de son résultat net en dividendes et offre des actions gratuites en récompensant les actionnaires fidèles (+ 10 % après deux années civiles pleines).

À noter que Schneider Electric est également une autre de ces sociétés matures dégageant des profits réguliers et en distribuant une grande part en dividendes (environ 50 % du bénéfice net par action). L'action Schneider Electric semble aussi disposer de fondamentaux solides et d'un fort potentiel de croissance.

Dassault Systèmes, le leader mondial des logiciels de gestion du cycle de vie d'un produit

Quelles sont les activités de Dassault Systèmes ?

Dassault Systèmes est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie d'un produit. Le chiffre d'affaires Dassault Systèmes se répartit de la façon suivante.

Les logiciels (90,6 % du CA)

Dassault Systèmes développe des logiciels d'optimisation des processus produits et des logiciels de conception 3D pour les marchés suivants : mécanique générale, automobile, aéronautique, biens de consommation, électricité et électronique, conception d'usines et construction navale. En outre, le groupe propose des services de maintenance et de support technique.

Les services (9,4 % du CA)

Dassault Systèmes fournit des services de conseil technologique et de formation pour accompagner l'utilisation des logiciels.

Comment se répartit le chiffre d'affaires de Dassault-Systèmes à l'international ?

Les ventes nettes de Dassault Systèmes sont réparties géographiquement comme suit : France (8,7%), Allemagne (8,9 %), Europe (20,1 %), États-Unis (35,9 %), Amériques (2,5 %), Japon (10 %) et Asie (13,9 %).

Pourquoi avoir l'action Dassault Systèmes dans son portefeuille boursier ?

L'entreprise Dassault Systèmes fait partie de ces fleurons technologiques français à l'expertise unique : dans le cas présent, la PLM. Elle tire son expertise d'une R&D forte qui représente 40 % des ressources humaines de l'entreprise.

Dassault Systèmes est en croissance à deux chiffres depuis plusieurs années (CAGR* 2017-2021 : 10,4 %) avec des marges importantes (marges d'exploitation > 30 %), ce qui lui permet de dégager d'importants flux de trésorerie (Free Cash Flow 2021 : 1,51 milliard d'euros).

En Bourse, l'action Dassault Systèmes est en croissance de 93 % sur les 5 dernières années. C'est une valeur de croissance de grande qualité qui devrait pouvoir trouver sa place au sein d'un portefeuille boursier.

À noter qu' Eurofins Scientific est également une de ces valeurs à forte croissance (CAGR* 2017-2021 : 22,6 %) avec une expertise unique : les tests en laboratoire.

LVMH, le numéro 1 mondial du luxe

Quelles sont les activités de LVMH ?

LVMH est le leader mondial des produits de luxe. C'est un conglomérat gigantesque qui rassemble de nombreuses enseignes de renommée mondiale sous le même toit dans différentes familles de produits.

La diversification de son offre-produit permet à LVMH de se vanter du profil le plus attractif des sociétés de l'industrie du luxe. Le chiffre d'affaires du groupe se répartit équitablement sur le plan géographique, la position financière solide et l'actionnariat familial (la famille Arnault détient 47 % du capital) assurent une stratégie cohérente sur le moyen et long terme.

La majorité du chiffre d'affaires est généré par la vente d'articles de mode et de maroquinerie (48,1 % du CA 2021), via les marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs ou encore Givenchy.

LVMH génère 14 % de son chiffre d'affaires par la vente de montres de luxe et de bijoux. Le groupe est notamment propriétaire des marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred et Tiffany.

Puis, 10 % du chiffre d'affaires est généré par la vente de parfums et de produits cosmétiques, via Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, Make Up For Ever ou encore Acqua di Parma.

Les vins et spiritueux représentent 9,3 % des ventes avec des marques mondialement connues : Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, Cape Mentelle, Château D'Yquem.

Enfin, le solde du chiffre d'affaires LVMH (18,3 %) concerne essentiellement une activité de distribution par les chaînes Sephora et les grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.

Comment se répartit le chiffre d'affaires de LVMH à l'international ?

La répartition géographique du chiffre d'affaires LVMH est la suivante : France (6,4 %), Europe (15,4 %), Japon (6,8 %), Asie (34,8 %), États-Unis (25,8 %) et autres (10,8 %).

Pourquoi avoir l'action LVMH dans son portefeuille boursier ?

Avec un poids de 314 milliards d'euros, l'entreprise LVMH est tout simplement la première capitalisation boursière du CAC 40 . Elle est en progression de 163 % sur les 5 dernières années.

LVMH bénéficie d'un leadership mondial, d'une capacité éprouvée à imposer ses prix aux clients (pricing power) et d'une très forte diversification de son portefeuille de marques. Le luxe est un secteur en forte croissance, dans lequel la France occupe une place de choix grâce à son histoire, son patrimoine et son savoir-faire.

LVMH est aussi une entreprise résiliente : toutes ses divisions ont connu une croissance à deux chiffres au cours des neuf premiers mois de 2022, même dans un contexte inflationniste de réduction des dépenses de consommation.

À noter que l'entreprise légendaire de maroquinerie Hermès présente aussi une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années (CAGR* 2017-2021 : 12,8 %) et qui devrait atteindre les 40 % de marge opérationnelle sur l'année 2023.

*Compound annual growth rate

