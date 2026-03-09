 Aller au contenu principal
Les valeurs financières sous-performent l'ensemble du marché, le choc pétrolier alimentant les craintes d'inflation
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les valeurs financières commencent la semaine dans le rouge, sous-performant les marchés plus larges alors que la flambée des prix du pétrole alimente les inquiétudes sur l'inflation

** L'indice S&P 500 des valeurs financières .SPSY perd 2,3 %, contre une baisse de 0,8 % pour l'indice S&P 500 .SPX .

** JPMorgan Chase JPM.N baisse de 2,8%, Wells Fargo

WFC.N baisse de 4,2%, Bank of America BAC.N baisse de 3,6%

** Citigroup C.N en baisse de 3,4%, Morgan Stanley MS.N en baisse de 3%, Goldman Sachs GS.N en baisse de 2%

** L'indice S&P 500 des banques .SPXBK baisse de 3,1%, atteignant son plus bas niveau depuis plus de six mois

** "Chaque augmentation de 10 % des prix du pétrole devrait se traduire par un gain d'environ 10 points de base de l'inflation globale PCE et un ralentissement de 15 à 20 points de base de la croissance du PIB" - J.P. Morgan

** La forte hausse des prix du pétrole associée aux pertes d'emploi a augmenté les perspectives de stagflation, voire de récession, et a affecté l'appétit des investisseurs pour les actions bancaires, selon les analystes

** Les mises à jour de gestion plus tard dans la semaine lors de la Conférence mondiale des institutions financières de RBC feront l'objet d'une attention particulière, les investisseurs évaluant les risques macroéconomiques croissants

Inflation

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
47,035 USD NYSE -3,24%
CITIGROUP
103,560 USD NYSE -2,76%
GOLDMAN SACHS GR
808,275 USD NYSE -1,50%
JPMORGAN CHASE
283,420 USD NYSE -2,05%
MORGAN STANLEY
156,110 USD NYSE -2,57%
S&P 500 INDEX
6 702,81 Pts CBOE -0,55%
WELLS FARGO
77,450 USD NYSE -3,66%
