Les valeurs financières sous-performent l'ensemble du marché, le choc pétrolier alimentant les craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les valeurs financières commencent la semaine dans le rouge, sous-performant les marchés plus larges alors que la flambée des prix du pétrole alimente les inquiétudes sur l'inflation

** L'indice S&P 500 des valeurs financières .SPSY perd 2,3 %, contre une baisse de 0,8 % pour l'indice S&P 500 .SPX .

** JPMorgan Chase JPM.N baisse de 2,8%, Wells Fargo

WFC.N baisse de 4,2%, Bank of America BAC.N baisse de 3,6%

** Citigroup C.N en baisse de 3,4%, Morgan Stanley MS.N en baisse de 3%, Goldman Sachs GS.N en baisse de 2%

** L'indice S&P 500 des banques .SPXBK baisse de 3,1%, atteignant son plus bas niveau depuis plus de six mois

** "Chaque augmentation de 10 % des prix du pétrole devrait se traduire par un gain d'environ 10 points de base de l'inflation globale PCE et un ralentissement de 15 à 20 points de base de la croissance du PIB" - J.P. Morgan

** La forte hausse des prix du pétrole associée aux pertes d'emploi a augmenté les perspectives de stagflation, voire de récession, et a affecté l'appétit des investisseurs pour les actions bancaires, selon les analystes

** Les mises à jour de gestion plus tard dans la semaine lors de la Conférence mondiale des institutions financières de RBC feront l'objet d'une attention particulière, les investisseurs évaluant les risques macroéconomiques croissants