Les valeurs financières s'envolent alors que Wall Street rebondit après la victoire des démocrates au Congrès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les valeurs financières ont globalement progressé mercredi, Wall Street ayant rebondi après que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat a apaisé les incertitudes politiques et stimulé l'appétit pour le risque

** Les analystes de Wall Street ont souligné que les élections de mi-mandat avaient fait office de “facteur de clarification”, l'incertitude liée à ces scrutins étant désormais derrière nous

** Le secteur financier du S&P 500 .SPSY bondit de 3,1%, tandis que l’indice de référence S&P 500 .SPX progresse de 1,86%

** “D’un point de vue historique, cette élection semble tout à fait normale. Les marchés semblent avoir salué cette normalité, et un rebond de soulagement se dessine dans l’état actuel des choses” — Deutsche Bank Research

** JPMorgan Chase JPM.N , Morgan Stanley MS.N , Goldman Sachs GS.N et Bank of America BAC.N progressent de 3% à 3,7%

** Wells Fargo progresse de 2%, tandis que Citigroup C.N gagne 1,6%

** Apollo Global Management APO.N et Brookfield Asset Management BAM.N bondissent d’environ 7%

** Blackstone BX.N , Ares Management ARES.N et KKR

KKR.N progressent entre 5% et 6,5%