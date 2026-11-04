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Les valeurs financières s'envolent alors que Wall Street rebondit après la victoire des démocrates au Congrès
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 20:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les valeurs financières ont globalement progressé mercredi, Wall Street ayant rebondi après que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat a apaisé les incertitudes politiques et stimulé l'appétit pour le risque

** Les analystes de Wall Street ont souligné que les élections de mi-mandat avaient fait office de “facteur de clarification”, l'incertitude liée à ces scrutins étant désormais derrière nous

** Le secteur financier du S&P 500 .SPSY bondit de 3,1%, tandis que l’indice de référence S&P 500 .SPX progresse de 1,86%

** “D’un point de vue historique, cette élection semble tout à fait normale. Les marchés semblent avoir salué cette normalité, et un rebond de soulagement se dessine dans l’état actuel des choses” — Deutsche Bank Research

** JPMorgan Chase JPM.N , Morgan Stanley MS.N , Goldman Sachs GS.N et Bank of America BAC.N progressent de 3% à 3,7%

** Wells Fargo progresse de 2%, tandis que Citigroup C.N gagne 1,6%

** Apollo Global Management APO.N et Brookfield Asset Management BAM.N bondissent d’environ 7%

** Blackstone BX.N , Ares Management ARES.N et KKR

KKR.N progressent entre 5% et 6,5%

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BLACKSTONE
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CITIGROUP
124,915 USD NYSE +1,80%
GOLDMAN SACHS GR
929,650 USD NYSE +3,77%
JPMORGAN CHASE
351,380 USD NYSE +3,96%
KKR & CO
101,232 USD NYSE +5,48%
MORGAN STANLEY
193,290 USD NYSE +3,86%
S&P 500 INDEX
7 688,43 Pts CBOE +1,58%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 20:29:56.

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