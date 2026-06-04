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Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reculent, le résultat décevant de Broadcom favorisant un mouvement de rotation vers les logiciels
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs ont fortement chuté jeudi après que les résultats décevants de Broadcom AVGO.O ont déclenché des prises de bénéfices dans l'ensemble du secteur et favorisé une rotation vers les valeurs logicielles malmenées

** Les valeurs du secteur des puces électroniques ont figuré parmi les choix les plus prisés des investisseurs mondiaux cette année, contribuant à propulser les marchés boursiers à des niveaux records alors que l'essor de l'IA stimule la demande en semi-conducteurs

** STMicro STMPA.PA est en tête des baisses de l'indice technologique européen .SX8P , avec une chute de 5%; Infineon

IFXGn.DE , ASMI ASMI.AS , BE Semiconductor BESI.AS et ASML

ASML.AS suivent, en baisse de 2 à 4%

** Stéphane Ekolo, stratège actions chez TFS Derivatives à Londres, estime que les perspectives décevantes de Broadcom soulèvent des questions quant à la pérennité de la reprise tirée par l'IA. “En conséquence, nous assistons à une rotation des capitaux hors des valeurs des semi-conducteurs et des valeurs technologiques européennes fortement exposées à l'IA, au profit des logiciels”, ajoute-t-il ** Les valeurs des logiciels et de l’informatique bondissent, avec Capgemini CAPP.PA , Nemetschek NEKG.DE , Dassault Systèmes DAST.PA , SAP SAPG.DE et Sopra Steria SOPR.PA en hausse de 4 à 7%, prolongeant ainsi la récente reprise après une forte correction en début d’année due aux craintes de disruption liées à l’IA

** Angelo Meda, gérant de portefeuille chez Banor SIM, estime qu'il est trop tôt pour parler d'une rotation durable vers les logiciels, même si les récents résultats du secteur ont apaisé les craintes d'une disruption rapide liée à l'IA

** “Il reste à voir si cette rotation vers les valeurs à la traîne dans le domaine de l’IA persistera ou s’avérera de courte durée”, ajoute-t-il

** Broadcom recule de 11% en pré-ouverture; les fabricants de puces américains Micron Technology MU.O , AMD AMD.O , Intel

INTC.O , Qualcomm QCOM.O et Marvell MRVL.O perdent entre 3,6% et 6,5%

Semi-conducteurs

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542,5200 USD NASDAQ +4,02%
ASM INT
866,0000 EUR Euronext Amsterdam -3,50%
ASML HLDG
1 450,6000 EUR Euronext Amsterdam -2,33%
BESI
279,6000 EUR Euronext Amsterdam -3,05%
BROADCOM
479,2300 USD NASDAQ -0,49%
CAPGEMINI
104,5500 EUR Euronext Paris +6,97%
DASSAULT SYSTEMES
20,0800 EUR Euronext Paris +5,52%
INFINEON TECHNOLOGIES
83,8700 EUR XETRA -4,69%
INTEL
112,7100 USD NASDAQ +4,43%
MARVELL TECH
301,6500 USD NASDAQ +3,73%
MICRON TECHNOLOGY
1 079,5700 USD NASDAQ +1,45%
NEMETSCHEK AG O.N.
65,5000 EUR XETRA +5,65%
QUALCOMM
250,0100 USD NASDAQ +3,81%
SAP AG O.N.
162,280 EUR XETRA +4,07%
SOPRA STERIA
151,9000 EUR Euronext Paris +3,90%
STMICROELECTRONICS
64,8900 EUR Euronext Paris -5,26%
STOXX Europe 600 Technology
1 032,86 Pts DJ STOXX -1,05%
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