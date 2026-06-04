Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reculent, le résultat décevant de Broadcom favorisant un mouvement de rotation vers les logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs ont fortement chuté jeudi après que les résultats décevants de Broadcom AVGO.O ont déclenché des prises de bénéfices dans l'ensemble du secteur et favorisé une rotation vers les valeurs logicielles malmenées

** Les valeurs du secteur des puces électroniques ont figuré parmi les choix les plus prisés des investisseurs mondiaux cette année, contribuant à propulser les marchés boursiers à des niveaux records alors que l'essor de l'IA stimule la demande en semi-conducteurs

** STMicro STMPA.PA est en tête des baisses de l'indice technologique européen .SX8P , avec une chute de 5%; Infineon

IFXGn.DE , ASMI ASMI.AS , BE Semiconductor BESI.AS et ASML

ASML.AS suivent, en baisse de 2 à 4%

** Stéphane Ekolo, stratège actions chez TFS Derivatives à Londres, estime que les perspectives décevantes de Broadcom soulèvent des questions quant à la pérennité de la reprise tirée par l'IA. “En conséquence, nous assistons à une rotation des capitaux hors des valeurs des semi-conducteurs et des valeurs technologiques européennes fortement exposées à l'IA, au profit des logiciels”, ajoute-t-il ** Les valeurs des logiciels et de l’informatique bondissent, avec Capgemini CAPP.PA , Nemetschek NEKG.DE , Dassault Systèmes DAST.PA , SAP SAPG.DE et Sopra Steria SOPR.PA en hausse de 4 à 7%, prolongeant ainsi la récente reprise après une forte correction en début d’année due aux craintes de disruption liées à l’IA

** Angelo Meda, gérant de portefeuille chez Banor SIM, estime qu'il est trop tôt pour parler d'une rotation durable vers les logiciels, même si les récents résultats du secteur ont apaisé les craintes d'une disruption rapide liée à l'IA

** “Il reste à voir si cette rotation vers les valeurs à la traîne dans le domaine de l’IA persistera ou s’avérera de courte durée”, ajoute-t-il

** Broadcom recule de 11% en pré-ouverture; les fabricants de puces américains Micron Technology MU.O , AMD AMD.O , Intel

INTC.O , Qualcomm QCOM.O et Marvell MRVL.O perdent entre 3,6% et 6,5%