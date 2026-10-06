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Les valeurs européennes du secteur des sciences de la vie progressent grâce à la forte dynamique du secteur
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 10:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les valeurs européennes du secteur des sciences de la vie progressent ce mardi, un analyste soulignant les bonnes performances de leurs homologues américaines et la forte dynamique du secteur

** BioMérieux BIOX.PA , Eurofins EUFI.PA , Sartorius Stedim STDM.PA et DiaSorin DIAS.MI progressent de 2,6 % à 4,2 %

** La solide performance boursière de Charles River CRL.N a un effet d’entraînement sur le secteur, selon Delphine Le Louet, analyste chez Bernstein

** Mme Le Louet souligne qu’une forte dynamique se développe dans le secteur des biotechnologies et des essais cliniques précoces, ce qui profite aux entreprises impliquées dans les tests biopharmaceutiques

** L’analyste ajoute que le secteur de la santé dans son ensemble affiche actuellement une surperformance, car il dispose de liquidités importantes et n’est pas trop sensible aux taux d’intérêt, ce qui incite les investisseurs à revoir leurs allocations

** L’indice STOXX de la santé .SXDP est en hausse de 1,7 %, figurant parmi les meilleures performances sectorielles en Europe

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