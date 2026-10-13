Les valeurs énergétiques australiennes bondissent alors que Citi reste optimiste face à la remontée des cours des matières premières

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(Actualités)

13 octobre - ** Les valeurs énergétiques australiennes

.AXEJ progressent jusqu'à 1,9%, leur plus haut niveau depuis le 18 septembre

** Le titre est en passe d'enregistrer sa meilleure séance depuis le 2 octobre

** Les valeurs énergétiques progressent dans le sillage de la hausse des cours du pétrole, les attaques contre l'Arabie saoudite l'emportant sur les perspectives d'une augmentation de l'offre O/R

** Les poids lourds du secteur, Woodside Energy WDS.AX et Santos STO.AX , progressent respectivement de 2% et 2,6%

** Citi prévoit un potentiel de hausse pour les sociétés gazières australiennes, grâce à un environnement « favorable » des prix des matières premières au cours du trimestre de septembre

** La société de courtage prévoit une croissance à deux chiffres du bénéfice récurrent pour les géants de l’énergie Woodside Energy WDS.AX et Santos STO.AX au cours de l’année civile 2026

** La société prévoit une croissance des flux de trésorerie disponibles pour les projets Barossa et Pikka de STO et estime que WDS tire parti des prix élevés du gaz à l’échelle mondiale, tandis que l’attention des investisseurs se concentre résolument sur la réussite de la mise en service du projet Scarborough de WDS

** Depuis le début de l’année, le sous-indice Énergie

.AXEJ affiche une hausse de 31,5%