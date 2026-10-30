Les valeurs énergétiques américaines remontent alors que le prix du pétrole s'envole en raison des inquiétudes liées à l'offre

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30 octobre - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY a progressé de 2,1 %, dans le sillage de la hausse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,4 % à 113,44 dollars le baril, et devraient clôturer le mois en hausse de plus de 13 %

** Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 ont grimpé de 2,1 % à 104,18 dollars le baril, en passe d’enregistrer une hausse mensuelle d’environ 15 %

** Les prix progressent alors que les craintes d’une escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran et d’une attaque contre un pétrolier dans le détroit d’Ormuz renforcent les inquiétudes concernant l’approvisionnement

** Le géant de l'énergie Chevron CVX.N affiche une hausse de 1,7 %

** Phillips 66 PSX.N progresse de 3,6 % et Valero Energy

VLO.N gagne 3,4 %; Marathon Petroleum MPC.N et ExxonMobil

XOM.N affichent chacune une hausse de 2,8 %, figurant parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l’indice énergétique

** Par ailleurs, XOM et CVX ont dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, la forte hausse des marges de raffinage ayant stimulé les résultats de leurs activités de production de carburants

** Sociétés de services pétroliers: Baker Hughes BKR.O en hausse de 1,9 % et Halliburton HAL.N en hausse de 1,1 %

** Producteurs de pétrole et de gaz: ConocoPhillips COP.N , Occidental Petroleum OXY.N et Diamondback Energy FANG.O ont progressé de 1,3 % à 1,9 %