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Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le prix du pétrole chute suite à l'annonce d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du pétrole

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 6,1 % à 103,17 $ le baril; le West Texas Intermediate américain

CLc1 perd 6,6 % à 95,50 $ le baril

** Les cours du pétrole s'effondrent à leur plus bas niveau depuis deux semaines après qu'Axios a rapporté que Washington estimait être sur le point de conclure un accord-cadre d'une page avec l'Iran pour mettre fin à la guerre

** Les deux indices de référence étaient en passe d'enregistrer leurs plus fortes baisses quotidiennes, tant en pourcentage qu'en valeur absolue, depuis la mi-avril, après avoir perdu environ 4 % lors de la séance précédente

** Les États-Unis attendent les réponses de l'Iran sur plusieurs points clés dans les 48 heures à venir, a rapporté Axios, bien que rien n'ait encore été convenu; selon le rapport, les parties n'ont jamais été aussi proches d'un accord depuis le début de la guerre

** Les géants de l'énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont reculé respectivement de 2,8 % et 2,9 %

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N a chuté de 5,7 %, SM Energy SM.N a reculé de 4,6 % et ConocoPhillips COP.N a plongé de 3,1 %

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a reculé de 2 % et Halliburton HAL.N de 2,6 %.

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N ont reculé respectivement de 3,2 % et 2,3 %

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
67,7800 USD NASDAQ -1,78%
CHEVRON
192,660 USD NYSE +0,18%
CONOCOPHILLIPS
123,370 USD NYSE -1,24%
EXXON MOBIL
154,880 USD NYSE +0,72%
Gaz naturel
2,79 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
41,715 USD NYSE -0,63%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
260,510 USD NYSE +3,14%
OCCIDENTAL PETROLEUM
59,375 USD NYSE -1,50%
PHILLIPS 66
180,260 USD NYSE +1,02%
Pétrole Brent
100,96 USD Ice Europ -8,48%
Pétrole WTI
92,90 USD Ice Europ -9,47%
SM ENERGY
31,195 USD NYSE -0,59%
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