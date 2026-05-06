Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le prix du pétrole chute suite à l'annonce d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran

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6 mai - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du pétrole

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 6,1 % à 103,17 $ le baril; le West Texas Intermediate américain

CLc1 perd 6,6 % à 95,50 $ le baril

** Les cours du pétrole s'effondrent à leur plus bas niveau depuis deux semaines après qu'Axios a rapporté que Washington estimait être sur le point de conclure un accord-cadre d'une page avec l'Iran pour mettre fin à la guerre

** Les deux indices de référence étaient en passe d'enregistrer leurs plus fortes baisses quotidiennes, tant en pourcentage qu'en valeur absolue, depuis la mi-avril, après avoir perdu environ 4 % lors de la séance précédente

** Les États-Unis attendent les réponses de l'Iran sur plusieurs points clés dans les 48 heures à venir, a rapporté Axios, bien que rien n'ait encore été convenu; selon le rapport, les parties n'ont jamais été aussi proches d'un accord depuis le début de la guerre

** Les géants de l'énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont reculé respectivement de 2,8 % et 2,9 %

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N a chuté de 5,7 %, SM Energy SM.N a reculé de 4,6 % et ConocoPhillips COP.N a plongé de 3,1 %

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a reculé de 2 % et Halliburton HAL.N de 2,6 %.

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N ont reculé respectivement de 3,2 % et 2,3 %