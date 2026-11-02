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Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le prix du brut baisse dans l'espoir d'un accord avec l'Iran
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 11:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 4% à 108,85 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 chutent de 4,1% à 99,88 dollars le baril

** Les prix baissent alors que les discussions entre les responsables iraniens et qatariens sur un accord visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ont fait naître l’espoir d’un apaisement des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient

** “Nous estimons que cette réaction est exagérée, car les États-Unis ne sont pas directement impliqués et, étant donné qu’ils sont le principal interlocuteur de l’Iran, il faut vraiment qu’ils acceptent un accord avant que les marchés puissent réellement tenter d’intégrer dans leurs cours un retour à la normale”, déclare Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum

** Les géants de l'énergie ExxonMobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont reculé respectivement de 1,3% et 1,1%

** Les producteurs de pétrole et de gaz APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N , EOG Resources EOG.N , Occidental Petroleum OXY.N et Diamondback Energy FANG.O ont reculé de 1,5% à 2,2%

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N ont reculé de 1,1% et SLB SLB.N a perdu 0,9%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N , Marathon Petroleum

MPC.N et Valero Energy VLO.N reculent respectivement de 0,8%, 1,1% et 1,8%

Valeurs associées

APA
52,8350 USD NASDAQ +2,57%
CHEVRON
235,530 USD NYSE +1,78%
DEVON ENERGY
52,150 USD NYSE +1,94%
DIAMONDBACK ENG
212,0800 USD NASDAQ +2,74%
EOG RESOURCES
165,590 USD NYSE +2,07%
EXXONMOBIL
187,260 USD NYSE +2,26%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX -1,83%
HALLIBURTON
36,180 USD NYSE +0,75%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
445,140 USD NYSE +2,92%
OCCIDENTAL PETROLEUM
64,000 USD NYSE +1,56%
PHILLIPS 66
283,150 USD NYSE +3,46%
Pétrole Brent
108,41 USD Ice Europ -6,27%
Pétrole WTI
99,38 USD Ice Europ -4,35%
SLB
53,750 USD NYSE -0,11%
VALERO ENERGY
399,630 USD NYSE +3,86%
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HAFFNER ENERGY
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