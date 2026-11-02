Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le prix du brut baisse dans l'espoir d'un accord avec l'Iran

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2 novembre - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 4% à 108,85 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 chutent de 4,1% à 99,88 dollars le baril

** Les prix baissent alors que les discussions entre les responsables iraniens et qatariens sur un accord visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ont fait naître l’espoir d’un apaisement des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient

** “Nous estimons que cette réaction est exagérée, car les États-Unis ne sont pas directement impliqués et, étant donné qu’ils sont le principal interlocuteur de l’Iran, il faut vraiment qu’ils acceptent un accord avant que les marchés puissent réellement tenter d’intégrer dans leurs cours un retour à la normale”, déclare Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum

** Les géants de l'énergie ExxonMobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont reculé respectivement de 1,3% et 1,1%

** Les producteurs de pétrole et de gaz APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N , EOG Resources EOG.N , Occidental Petroleum OXY.N et Diamondback Energy FANG.O ont reculé de 1,5% à 2,2%

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N ont reculé de 1,1% et SLB SLB.N a perdu 0,9%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N , Marathon Petroleum

MPC.N et Valero Energy VLO.N reculent respectivement de 0,8%, 1,1% et 1,8%