Midterms : Elon Musk et l'industrie crypto ont dépensé des millions… en vain ?

Midterms : Elon Musk et l'industrie crypto ont dépensé des millions… en vain ?

Elon Musk et l'industrie crypto ont investi des centaines de millions de dollars pour peser sur les élections américaines de mi-mandat. Malgré ces dépenses record, les démocrates ont repris le contrôle du Congrès. Un revers pour le milliardaire et les géants des cryptomonnaies, qui espéraient accélérer l'adoption de nouvelles lois favorables au secteur.

Elon Musk, premier donateur du scrutin, ironise sur sa défaite

Elon Musk n'aura pas réussi à sauver la majorité républicaine. Malgré des dépenses électorales estimées à 445 millions de dollars, selon Axios, le milliardaire a vu les démocrates reprendre le contrôle du Congrès américain lors des élections du 3 novembre.

Rien que depuis juillet, le patron de Tesla et SpaceX avait consacré 276 millions de dollars à soutenir les républicains, dont 158 millions au Senate Leadership Fund, un comité chargé de défendre leur majorité au Sénat.

Parmi les défaites les plus symboliques figure celle de Ken Paxton au Texas, battu par le démocrate James Talarico malgré le soutien financier de Musk.

Le milliardaire a préféré en rire sur X : « J'imagine que mes lasers spatiaux destinés à interférer dans les élections n'ont pas fonctionné cette fois », a-t-il plaisanté.

Il a également ironisé sur les perspectives de nouvelles restrictions visant les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle : « Les centres de données dans l'espace semblent désormais particulièrement attrayants. »

176 millions de dollars dépensés par l'industrie crypto

Le secteur des cryptomonnaies avait lui aussi massivement investi dans ces élections. Selon Reuters, ses organisations politiques avaient dépensé environ 176 millions de dollars dans plus de 100 scrutins au 20 octobre.

Fairshake, son principal super PAC, financé notamment par Coinbase, Ripple et Andreessen Horowitz, représentait 150,8 millions de dollars de ces dépenses avec ses organisations affiliées.

Ces comités peuvent financer des campagnes publicitaires sans plafond, mais ne peuvent pas coordonner directement leurs actions avec les candidats. L'industrie a notamment consacré plus de 68 millions de dollars à tenter d'empêcher le retour au Sénat de Sherrod Brown, ancien président de la commission bancaire et critique des cryptomonnaies. Sans succès : le démocrate a remporté son duel face au républicain Jon Husted dans l'Ohio.

Le CLARITY Act désormais compromis ?

L'objectif de ces investissements était notamment de favoriser l'adoption du CLARITY Act, destiné à clarifier la répartition des compétences entre les régulateurs américains SEC et CFTC.

Déjà bloqué au Sénat en septembre, le texte risque de rencontrer davantage d'obstacles avec la nouvelle majorité démocrate. Selon les analystes de JPMorgan, sans cette loi, les assouplissements réglementaires obtenus sous Trump pourraient être annulés par une prochaine administration.

Le bilan électoral de l'industrie crypto reste toutefois plus nuancé que celui d'Elon Musk. Fairshake soutenait des candidats des deux partis à la Chambre des représentants, dans l'espoir de construire une majorité favorable aux cryptomonnaies au-delà du mandat de Trump.

Certains démocrates victorieux, comme James Talarico au Texas, affichent d'ailleurs des positions favorables au secteur.

Sources : franceinfo (AFP) , Le Parisien , Reuters , Euronext