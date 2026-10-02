Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le brut baisse en raison de discussions sur des libérations de stocks de diesel et de brut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 octobre - ** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du pétrole O/R
** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 2,2 %, à 100,08 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 perdent 3,4 %, à 89,40 dollars le baril
** Les deux contrats de référence s’apprêtent à enregistrer une baisse hebdomadaire, le Brent ayant reculé d’environ 4,1 % depuis le début de la semaine et le WTI d’environ 3,2 %
** Les cours du pétrole baissent après l’annonce de discussions concernant de nouvelles libérations de stocks de diesel et de brut, ce qui apaise les craintes liées à la pénurie mondiale d’énergie
** Les grands groupes pétroliers et gaziers ExxonMobil
XOM.N et Chevron CVX.N reculent chacun d’environ 1 %
** Occidental Petroleum OXY.N recule de 1,2 % et ConocoPhillips COP.N de 1,1 %
** Les prestataires de services pétroliers Halliburton
HAL.N et SLB SLB.N reculent respectivement d'environ 1 % et 1,7 %
** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66
PSX.N reculent respectivement de 1,6 % et 1,5 %
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