 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que le brut baisse en raison de discussions sur des libérations de stocks de diesel et de brut
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 13:54

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 2,2 %, à 100,08 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 perdent 3,4 %, à 89,40 dollars le baril

** Les deux contrats de référence s’apprêtent à enregistrer une baisse hebdomadaire, le Brent ayant reculé d’environ 4,1 % depuis le début de la semaine et le WTI d’environ 3,2 %

** Les cours du pétrole baissent après l’annonce de discussions concernant de nouvelles libérations de stocks de diesel et de brut, ce qui apaise les craintes liées à la pénurie mondiale d’énergie

** Les grands groupes pétroliers et gaziers ExxonMobil

XOM.N et Chevron CVX.N reculent chacun d’environ 1 %

** Occidental Petroleum OXY.N recule de 1,2 % et ConocoPhillips COP.N de 1,1 %

** Les prestataires de services pétroliers Halliburton

HAL.N et SLB SLB.N reculent respectivement d'environ 1 % et 1,7 %

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N reculent respectivement de 1,6 % et 1,5 %

Valeurs associées

CHEVRON
206,790 USD NYSE -0,19%
CONOCOPHILLIPS
126,810 USD NYSE -0,20%
EXXONMOBIL HLDG
164,120 USD NYSE +0,13%
Gaz naturel
2,97 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
31,850 USD NYSE -0,19%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
422,640 USD NYSE +0,53%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,100 USD NYSE +0,48%
PHILLIPS 66
264,770 USD NYSE +0,21%
Pétrole Brent
102,61 USD Ice Europ -0,38%
Pétrole WTI
91,22 USD Ice Europ -2,53%
SLB
48,750 USD NYSE +0,16%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,72 -0,27%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank