Les valeurs énergétiques américaines reculent alors que l'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran pèse sur le cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 1,3% à 115,1 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 de 2,1% à 101,2 dollars le baril

** Les cours du pétrole reculent après avoir bondi la semaine dernière, mais se maintiennent tout de même près de leurs plus hauts niveaux depuis six mois, dans l'espoir d'un apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran, même si les attaques persistantes contre l'Arabie saoudite, principal producteur, continuent de susciter la méfiance des investisseurs

** Les principales sociétés pétrolières et gazières, Exxon

XOM.N et Chevron CVX.N , reculent respectivement de 1,2% et d’environ 1%

** Occidental Petroleum OXY.N et ConocoPhillips COP.N reculent respectivement de 1,4% et 1,3%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy VLO.N reculent respectivement de 2,9% et d’environ 1%