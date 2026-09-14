Les valeurs énergétiques américaines progressent après les frappes contre l'Arabie saoudite

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(Actualités)

14 septembre - ** L'indice S&P 500 Energy .SPNY progresse de 1,04 %, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les cours du pétrole progressent après que de nouvelles frappes contre des infrastructures énergétiques saoudiennes et des attaques contre des navires au Moyen-Orient ont exacerbé les inquiétudes concernant l'approvisionnement

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 4,3 % à 109,02 $ le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 bondissent de 3,9 % à 103,95 $ le baril

** Les cours du pétrole ont bondi d'environ 9 % la semaine dernière alors que les attaques au Moyen-Orient s'intensifiaient, le Brent dépassant les 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet

** Les principales sociétés pétrolières et gazières, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , ont progressé respectivement de 1,3 % et d’environ 1 %

** APA Corp APA.O , Marathon Petroleum MPC.N , Diamondback Energy FANG.O et EOG Resources EOG.N ont progressé de 2 % à 3,5 %; elles figurent parmi les titres affichant les plus fortes hausses en pourcentage de l’indice énergétique

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy

VLO.N ont progressé respectivement de 1,3 % et 1,7 %