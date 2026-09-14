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Les valeurs énergétiques américaines progressent après de nouvelles frappes contre l'Arabie saoudite et le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 11:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines progressent en pré-ouverture, alors que les cours du pétrole gagnent plus de 3% O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 3,3% à 108,06 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 bondissent de 3,1% à 103,18 dollars le baril

** Les cours du pétrole sont en hausse après que de nouvelles frappes contre des infrastructures énergétiques et civiles saoudiennes, ainsi que des attaques iraniennes contre des navires dans le Golfe, ont aggravé les inquiétudes concernant l'approvisionnement, suite à la fermeture d'un oléoduc saoudien stratégique

** Les principales sociétés pétrolières et gazières, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , progressent respectivement de 1,8% et 1,9%

** Les actions de ConocoPhillips COP.N , EOG Resources

EOG.N , Diamondback Energy FANG.O et Occidental Petroleum

OXY.N progressent entre 1,6% et 2,9%

** Les actions des prestataires de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N progressent respectivement de 1% et 1,7%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy VLO.N progressent respectivement de 2,1% et 1,9%

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