Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que les cours du pétrole remontent en raison des craintes liées à l'offre

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15 septembre - ** L'indice S&P 500 Energy .SPNY progresse de 1,9 %, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole

O/R

** Les cours du brut sont en hausse après la publication d'un rapport indiquant que les chargements de pétrole au port saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, ont été suspendus et que la Libye a interrompu l'exploitation de trois gisements pétroliers, ce qui fait craindre des perturbations prolongées de l'approvisionnement

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 2,2 % à 107,98 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain CLc1 bondit de 3,1 % à 104,50 dollars le baril

** Les grands groupes énergétiques: ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N progressent respectivement de 2,6 % et 2 %

** APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N , EOG Resources

EOG.N et Diamondback Energy FANG.O progressent de 2,8 % à 4,3 %; elles figurent parmi les valeurs affichant les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice énergétique

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N en hausse de 2,4 %, Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 2,6 %; Valero Energy

VLO.N en hausse d’environ 2 %