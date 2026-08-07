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Les valeurs du secteur énergétique américain reculent alors que les investisseurs évaluent un éventuel accord entre l'Iran et les pays du Golfe concernant le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 16:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a reculé de 1,8%, suivant la baisse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,85% à 81,79 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a perdu 0,69% à 76,76 dollars le baril ** Les cours du pétrole baissent , les investisseurs évaluant les signaux indiquant que les États du Golfe et l'Iran étaient sur le point de conclure un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz dans le cadre d'un arrangement temporaire destiné à permettre la tenue de négociations plus larges pour mettre fin à la guerre en Iran

** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont respectivement reculé de 1,65% et 1,4%

** Valero Energy VLO.N , Targa Resources TRGP.N , Diamondback Energy FANG.O et APA Corp APA.O ont reculé de 1% à 3%, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l’indice énergétique

** Parmi les sociétés de services pétroliers, Halliburton

HAL.N recule d’environ 1% et SLB SLB.N enregistre une légère baisse

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N reculent de 1,7% et Marathon Petroleum MPC.N perd 2,2%

Valeurs associées

APA
37,6300 USD NASDAQ +3,01%
CHEVRON
186,560 USD NYSE -1,42%
DIAMONDBACK ENG
188,0400 USD NASDAQ -0,84%
EXXONMOBIL HLDG
152,945 USD NYSE -1,22%
Gaz naturel
2,64 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
31,885 USD NYSE -1,92%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
298,150 USD NYSE -0,33%
PHILLIPS 66
203,905 USD NYSE -0,74%
Pétrole Brent
82,40 USD Ice Europ -0,82%
Pétrole WTI
77,05 USD Ice Europ -1,15%
SLB
50,520 USD NYSE -2,00%
TARGA RESOURCES
256,710 USD NYSE -4,33%
VALERO ENERGY
298,280 USD NYSE -1,59%
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2CRSI
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