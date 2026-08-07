Les valeurs du secteur énergétique américain reculent alors que les investisseurs évaluent un éventuel accord entre l'Iran et les pays du Golfe concernant le détroit d'Ormuz

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7 août - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a reculé de 1,8%, suivant la baisse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,85% à 81,79 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a perdu 0,69% à 76,76 dollars le baril ** Les cours du pétrole baissent , les investisseurs évaluant les signaux indiquant que les États du Golfe et l'Iran étaient sur le point de conclure un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz dans le cadre d'un arrangement temporaire destiné à permettre la tenue de négociations plus larges pour mettre fin à la guerre en Iran

** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont respectivement reculé de 1,65% et 1,4%

** Valero Energy VLO.N , Targa Resources TRGP.N , Diamondback Energy FANG.O et APA Corp APA.O ont reculé de 1% à 3%, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l’indice énergétique

** Parmi les sociétés de services pétroliers, Halliburton

HAL.N recule d’environ 1% et SLB SLB.N enregistre une légère baisse

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N reculent de 1,7% et Marathon Petroleum MPC.N perd 2,2%