 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs du secteur énergétique américain reculent alors que les cours du pétrole brut avoisinent leur plus bas niveau depuis une semaine
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 16:36
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

27 juillet - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY recule de 1,5% alors que les cours du pétrole s'effondrent O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 6,9% à 90,03 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain CLc1 perd 6,4% à 83,51 dollars le baril

** Les cours ont oscillé autour de leur plus bas niveau depuis une semaine après que les États-Unis et l’Iran ont suspendu leurs frappes ce week-end, ravivant l’espoir d’une solution diplomatique susceptible de désamorcer le conflit et de permettre la reprise du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz

** “Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz n’a pas augmenté, ce qui, selon nous, montre que la chute des cours du brut reste excessive, car un retour à la “normalisation” semble encore lointain à court terme”, explique Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum

** ONEOK OKE.N , Kinder Morgan KMI.N , Williams Companies

WMB.N et Targa Resources TRGP.N reculent de 2,4% à 2,9%, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique

** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont reculé respectivement de 1,4% et 1,7%

** Les producteurs de pétrole Occidental Petroleum OXY.N , Devon Energy DVN.N , APA Corp APA.O et Diamondback Energy

FANG.O ont reculé de 1,9% à 2,4%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy VLO.N ontchacun enregistré unelégère baisse

Valeurs associées

APA
35,5850 USD NASDAQ -1,56%
CHEVRON
191,930 USD NYSE -1,43%
DEVON ENERGY
43,905 USD NYSE -2,54%
DIAMONDBACK ENG
200,5400 USD NASDAQ -2,02%
EXXONMOBIL HLDG
154,890 USD NYSE -1,30%
Gaz naturel
2,87 USD NYMEX -1,54%
KINDER MORGAN RG-P
31,855 USD NYSE -3,06%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
310,120 USD NYSE +0,29%
OCCIDENTAL PETROLEUM
55,860 USD NYSE -2,50%
ONEOK
90,598 USD NYSE -2,79%
Pétrole Brent
90,13 USD Ice Europ -10,80%
Pétrole WTI
83,71 USD Ice Europ -7,79%
TARGA RESOURCES
270,850 USD NYSE -3,76%
VALERO ENERGY
303,130 USD NYSE +0,19%
WILLIAMS COMPANI
71,440 USD NYSE -3,49%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Pétrole Brent
89,34 -11,58%
2CRSI
27 -2,10%
HAFFNER ENERGY
0,255 +16,17%
SOITEC
107,05 -7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank