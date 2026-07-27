Les valeurs du secteur énergétique américain reculent alors que les cours du pétrole brut avoisinent leur plus bas niveau depuis une semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

27 juillet - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY recule de 1,5% alors que les cours du pétrole s'effondrent O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 6,9% à 90,03 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain CLc1 perd 6,4% à 83,51 dollars le baril

** Les cours ont oscillé autour de leur plus bas niveau depuis une semaine après que les États-Unis et l’Iran ont suspendu leurs frappes ce week-end, ravivant l’espoir d’une solution diplomatique susceptible de désamorcer le conflit et de permettre la reprise du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz

** “Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz n’a pas augmenté, ce qui, selon nous, montre que la chute des cours du brut reste excessive, car un retour à la “normalisation” semble encore lointain à court terme”, explique Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum

** ONEOK OKE.N , Kinder Morgan KMI.N , Williams Companies

WMB.N et Targa Resources TRGP.N reculent de 2,4% à 2,9%, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique

** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont reculé respectivement de 1,4% et 1,7%

** Les producteurs de pétrole Occidental Petroleum OXY.N , Devon Energy DVN.N , APA Corp APA.O et Diamondback Energy

FANG.O ont reculé de 1,9% à 2,4%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy VLO.N ontchacun enregistré unelégère baisse