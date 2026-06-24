Les valeurs du secteur énergétique américain reculent alors que le Brent atteint son plus bas niveau depuis avant le conflit avec l'Iran

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24 juin - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a reculé de 2,45 %, suivant la baisse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 4,3 % à 73,76 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a reculé de 4,13 % à 70,19 dollars le baril

** Les cours du pétrole ont chuté de plus de 3 dollars pour atteindre leur plus bas niveau depuis avant le début de la guerre en Iran , alors que des signes indiquaient que davantage de pétroliers s'apprêtaient à quitter le détroit d'Ormuz

** Les géants de l’énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont respectivement reculé de 1,9 % et 1,8 %

** Liberty Energy LBRT.N , APA Corp APA.O , SM Energy

SM.N , Devon Energy DVN.N et Occidental Petroleum OXY.N ont chuté de 1,8 % à 4,2 %, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l’indice énergétique

** Sociétés de services pétroliers: Halliburton HAL.N a reculé de 2 % et SLB SLB.N de 2,3 %

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N a reculé de 1,6 % et Marathon Petroleum MPC.N a perdu environ 2 %