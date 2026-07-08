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Les valeurs du secteur du voyage chutent après l'annonce par Trump de la fin de l'accord de paix avec l'Iran
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** Les actions des sociétés de voyage cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture après que le président Trump a déclaré que l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran était “terminé”, ravivant les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient ** Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux semaines dans un contexte de recrudescence des hostilités ** L’Iran a déclaré avoir pris pour cible des sites militaires américains à Bahreïn et au Koweït après que les forces américaines ont frappé des cibles iraniennes en riposte aux attaques contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz

** Ce détroit est la voie de passage de près d’un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole

** Les actions des compagnies aériennes JetBlue JBLU.O , American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et Southwest Airlines LUV.N ont reculé de 3 % à 4 % avant l'ouverture de la Bourse

** Les actions des chaînes hôtelières Marriott International

MAR.O , Hilton Worldwide HLT.N et Hyatt H.N ont reculé de 1 % à 2 %

** Les actions de l'agence de voyages en ligne Navan

NAVN.O ont reculé de 3,5 %, tandis que celles de Booking

BKNG.O et d'Expedia EXPE.O ont chuté de près de 1 %

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16,6650 USD NASDAQ -3,11%
BOOKING HLDG
174,5000 USD NASDAQ -4,09%
DELTA AIR LINES
86,940 USD NYSE -1,91%
EXPEDIA GROUP
257,8500 USD NASDAQ -4,45%
HILTN WRLD HLDGS
335,010 USD NYSE -1,75%
HYATT HOTELS RG-A
188,700 USD NYSE -2,35%
JETBLUE AIRWAYS
5,6150 USD NASDAQ -1,84%
MARRIOTT INTL RG-A
373,9400 USD NASDAQ -1,79%
NAVAN RG-A
24,8500 USD NASDAQ -8,81%
SOUTHWEST AIRLIN
48,675 USD NYSE -1,51%
UNITED AIRLINES
125,1950 USD NASDAQ -2,43%
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