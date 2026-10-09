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Les valeurs du secteur des télécommunications américain reculent après l'accord conclu par SpaceX concernant les fréquences
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 10:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les valeurs du secteur des télécommunications américain sont en baisse avant l'ouverture de la Bourse après que SpaceX SPCX.O a conclu un accord visant à acquérir un portefeuille de licences de spectre à bande basse à l'échelle nationale, ce qui permettra à Starlink Mobile de devenir un opérateur de télécommunications majeur aux États-Unis

** L'action T-Mobile TMUS.O recule de 6,3 %, celle d'AT&T de 5,7 % et celle de Verizon VZ.N de 5,1 %

** SPCX versera environ 8 milliards de dollars en espèces au vendeur, la société de capital-investissement Grain Management, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier

** Les entreprises n’ont pas divulgué les conditions financières de l’accord

** Cette opération met la pression sur les opérateurs traditionnels, transformant la connectivité satellite directe vers les appareils, qui n’était jusqu’alors qu’une fonctionnalité de sécurité complémentaire dans les zones isolées sans couverture, en un concurrent commercial à part entière capable de détrôner les réseaux cellulaires terrestres

** « Alors que les trois grands opérateurs (T, TMUS, VZ) affichent une baisse du nombre d’abonnés aux services de données haut débit (HSD), ce qui représente une menace concurrentielle plus tangible, cette évolution n’est pas tout à fait inattendue et devrait d’abord concerner les zones rurales » – Morgan Stanley

** Depuis le début de l'année, TMUS a reculé de 15,6 %, VZ a progressé de 13,7 % tandis que T affiche une légère hausse

** Les actions des opérateurs de télécommunications européens sont également touchées, notamment celles de l'allemand Deutsche Telekom DTEGn.DE

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