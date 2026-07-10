Les valeurs du secteur des semi-conducteurs tirent l'Asie vers le haut à la veille de l'entrée en bourse très attendue de SK Hynix aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions du secteur des semi-conducteurs en hausse après l'annonce du plan d'investissement de Micron et la levée de fonds de SK Hynix

* Tous les regards se tournent vers l'entrée en bourse de SK Hynix aux États-Unis, prévue plus tard dans la journée de vendredi

* Les cours du pétrole restent modérés face à la reprise des hostilités au Moyen-Orient

* Le yen se raffermit après les déclarations de la ministre des Finances Satsuki Katayama concernant le GPIF et les fonds de pension

(Le point sur l'après-midi en Asie) par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont fortement progressé vendredi, portés par les entreprises du secteur des puces électroniques et de l’intelligence artificielle, les investisseurs faisant fi des attaques réciproques qui ont exacerbé les tensions entre les États-Unis et l’Iran , l’attention se portant sur l’entrée très attendue sur le marché américain de SK Hynix, leader sud-coréen du secteur des puces électroniques.

Alors que la reprise des attaques réciproques a encore érodé le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, en vigueur depuis trois semaines, les marchés ont globalement pris ces développements au Moyen-Orient avec sérénité, même si les cours du pétrole et leur impact inflationniste sont de nouveau dans le collimateur des investisseurs.

Le marché obligataire et la devise japonais ont bondi après que la ministre des Finances Satsuki Katayama a déclaré vendredi que le gouvernement souhaitait explorer les moyens d’encourager les fonds de pension, y compris le Fonds de pension d’investissement du gouvernement (GPIF), à augmenter leurs avoirs en actifs financiers nationaux.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’apprêtaient à afficher une hausse de 5 % par rapport à la semaine précédente, soit leur meilleure performance hebdomadaire depuis début mai. Mais à 76,73 dollars le baril, le Brent a perdu la majeure partie des gains qu’il avait enregistrés lorsque le conflit a éclaté fin février.

« Je suis les dernières nouvelles en provenance du Moyen-Orient et la situation ne semble pas bonne, mais les investisseurs paraissent pour l’instant incroyablement résistants face à ces risques, le secteur technologique tirant à nouveau les marchés à la hausse », a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney.

Au Japon, le Nikkei .N225 a progressé de 1,8 %, tandis qu’en Corée du Sud, le KOSPI .KS11 , épicentre de la hausse liée à l’IA, a gagné plus de 5 %. Les fabricants de puces SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS ont respectivement progressé de près de 3 % et 6 %, tandis que les marchés taïwanais étaient fermés en raison d’un typhon .

L'indice MSCI le plus large, qui regroupe les actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS , a ainsi progressé de 1,8 %. Les contrats à terme européens STXEc1 ont reculé de 0,24 %, ce qui témoigne d'une certaine prudence sur le marché.

« Nous repartirons du bon pied en Asie, mais je reste très prudent, car nous n’intégrons pas suffisamment dans les cours le risque que le détroit d’Ormuz puisse être à nouveau fermé dans les prochains jours », a déclaré M. Twidale.

Les investisseurs ont continué de se concentrer sur le thème de l’IA , qui a propulsé les actions mondiales vers des niveaux records, mais a également suscité des inquiétudes quant à la pérennité de cette hausse et aux valorisations élevées.

Cette nuit, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a clôturé en forte hausse après que le plan d’investissement de Micron Technology MU.O , prévoyant d’investir plus de 250 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2035, a soutenu les valeurs du secteur des semi-conducteurs, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX progressant de 3 %.

LE YEN SE RAFFERMIT

Sur les marchés des changes, l’attention est restée focalisée sur le yen japonais JPY= , qui s’est nettement raffermi après les déclarations de Satsuki Katayama ', laissant entendre que les investisseurs japonais pourraient être contraints de rapatrier leurs capitaux.

Il s’est finalement raffermi de 0,4 % à 161,69 pour un dollar américain. Le yen, fragile, oscillait ces derniers jours autour de son plus bas niveau depuis 40 ans, les opérateurs restant à l’affût d’une intervention officielle de Tokyo. FRX/

Masahiko Loo, stratège senior en titres à revenu fixe chez State Street Investment Management, a déclaré que cette annonce constituait un signal politique judicieux, alors que les marchés s’interrogeaient de plus en plus sur les moyens dont disposait encore le ministère des Finances pour intervenir.

« Avec plus de 1 000 milliards de dollars de réserves de change, l’intervention reste une option », a déclaré M. Loo. « Mais encourager les capitaux institutionnels nationaux à rester investis au Japon constitue un moyen plus durable et structurel de soutenir le yen à long terme. »

Par ailleurs, le dollar est resté globalement stable, les investisseurs attendant des catalyseurs pour évaluer la trajectoire des taux d’intérêt américains. Les opérateurs anticipent des hausses de 34 points de base pour l’année, mais cela pourrait changer en fonction des pressions inflationnistes liées à la guerre.