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Les valeurs du secteur des semi-conducteurs sont en tête des baisses en Europe alors que la vague de ventes liée à l'IA s'étend
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 09:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** Les actions des fabricants européens de puces électroniques reculent en début de séance, alors que la vague de ventes sur les titres exposés à l'IA s'étend , entraînant l'indice technologique STOXX .SX8P à la baisse de 1,7%

** STMicroelectronics STMPA.PA , Soitec SOIT.PA , Infineon

IFXGn.DE et la société de test de semi-conducteurs Technoprobe

TPRO.MI affichent toutes une baisse d’environ 5%

** Siltronic WAFGn.DE , Aixtron AIXGn.DE , ASM International ASMI.AS et X-FAB XFAB.PA reculent de 3% à 4% environ

** Le géant des équipements pour semi-conducteurs ASML

ASML.AS recule de 3,3%, tandis que BE Semiconductor BESI.AS perd 2,7%

** “Tout repose sur la perception de la pérennité des investissements dans l’IA”, explique Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam

** En Asie, l’indice sud-coréen KOSPI recule de plus de 6% lors d’une cinquième séance consécutive de baisse, et le fabricant de mémoires Kioxia 285A.T , coté à Tokyo, chute de 13%

** Lundi, l'indice américain des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a reculé de 2,7%

Semi-conducteurs

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