Givaudan porté par ses activités de parfumerie sur neuf mois

( AFP / ERIC FEFERBERG )

Le groupe suisse Givaudan, spécialisé dans les parfums et arômes, a publié mardi un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu sur neuf mois, porté par ses activités dans la parfumerie.

Pour la période allant de janvier à septembre, son chiffre d'affaires s'est accru de 2,6% à 5,89 milliards de francs suisses (6,32 milliards d'euros), sa croissance hors effets de changes et acquisitions se chiffrant à 5,2%, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 5,78 milliards de francs.

Hors effets de change et acquisitions, ses ventes ont augmenté de 8,8% dans ses activités de parfumerie, sous l'impulsion de la parfumerie fine, en hausse de 15,3% par rapport à la même période l'an passé, et la parfumerie fonctionnelle, qui regroupe les senteurs pour les lessives, produits d'hygiène et détergents, en hausse de 9,3%.

Elles ont en revanche reculé de 2,5% dans les ingrédients de parfumerie et produits de beauté, a-t-il détaillé.

Ses ventes dans ses activités d'ingrédients et arômes alimentaires ont de leur côté progressé de 1,5%, accélérant au troisième trimestre, malgré une baisse du chiffre d'affaires en Amérique du Nord, compensée notamment par l'Asie-Pacifique.

Son nouveau directeur général, Christian Stammkoetter, s'est dit "satisfait de l'accélération de la dynamique de croissance", portée par "les performances solides" de la division Parfums et Beauté et "l'amélioration progressive" de la division Goût et Bien-être, a-t-il déclaré dans le communiqué.

Pour compenser l'inflation des coûts des matières premières, le groupe a procédé à des augmentations de prix, précise le communiqué, tout en soulignant que la croissance des volumes s'est poursuivie durant ces neuf mois.

Givaudan a maintenu ses objectifs de moyen à long terme, visant toujours une croissance de ses ventes de l'ordre de 4% à 6% jusqu'en 2030.

Début juin, le groupe qui réalise régulièrement des acquisitions ciblées avait encore renforcé ses activités de parfumerie avec l'annonce d'une prise de participation dans Eurofragance, une entreprise basée à Barcelone, pour un montant non-divulgué.