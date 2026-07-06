Les valeurs du secteur des semi-conducteurs progressent ; selon la BofA, les dépenses d'investissement dans les infrastructures d'IA devraient avoisiner les 1 500 milliards de dollars d'ici 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 juillet - ** L'action Marvell Technology MRVL.O progresse de 4,1 % à 255,32 dollars, tandis que celle de Broadcom AVGO.O s'apprécie de 4,1 % à 375,16 dollars
** Micron Technology MU.O progresse de 2,5 % à 999,67 dollars; Advanced Micro Devices AMD.O bondit de 9 % à 564,35 dollars ** BofA prévoit que les dépenses d’investissement mondiales dans les infrastructures cloud et d’IA atteindront 1 500 milliards de dollars d’ici 2027, soit une hausse de 40 % à 50 % en glissement annuel, soutenue par la croissance des jetons , l’adoption d’agents IA et les contraintes d’approvisionnement en infrastructures ** Les quatre géants américains de la technologie link indiquent que les dépenses en IA ne ralentiront pas, leurs investissements combinés en 2026 devant dépasser les 700 milliards de dollars, contre environ 600 milliards initialement prévus
** Selon le courtier, les modèles d’IA chinois, moins coûteux, devraient accélérer l’adoption de l’IA et stimuler la demande en infrastructures de calcul, de mémoire, de réseau et d’alimentation
** À la clôture d’hier, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX avait progressé d’environ 78 % depuis le début de l’année
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