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Les valeurs du secteur des semi-conducteurs américains s'effondrent...
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 18:02

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Le siège de Qualcomm. (crédit photo : Qualcomm )

Le siège de Qualcomm. (crédit photo : Qualcomm )

** Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs poursuivent leur baisse entamée mercredi, l'indice global des puces électroniques .SOX a chuté de 9%

** À un moment donné, il a plongé de plus de 11% et s'apprêtait à connaître sa pire journée depuis mars 2020, avec une perte de valeur de plus de 1.000 milliards de dollars

** Qualcomm QCOM.O a chuté de 11,2% après que ses ventes de puces au quatrième trimestre ont déçu les estimations, tandis qu'ARM ARM.O a reculé de 11% bien qu'ayant dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre

** L'action du fabricant de puces d'IA Nvidia NVDA.O a chuté de 6,7%

** Les fabricants de puces réseau Broadcom AVGO.O et Marvel Technology MRVL.O reculent respectivement de 6,8% et 11,6%

** Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O , qui fabriquent des puces pour ordinateurs personnels, des serveurs et des puces d'IA, reculent respectivement de 13% et 4%

** Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O s'effondre de 12,2%, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O reculent chacune de 16%

** Les marchés ont vacillé mercredi après que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat a ravivé les craintes d'un durcissement de la réglementation des centres de données et d'éventuelles restrictions à l'expansion des infrastructures d'IA

** "La combinaison des résultats électoraux et de certains résultats décevants dans le secteur technologique a fait basculer les marchés, et un grand nombre de positions surchargées et à effet de levier ont été dénouées", a déclaré Jakub Rochlitz, analyste de marché chez eToro

** L'indice des semi-conducteurs affiche une hausse de 31% depuis le début de l'année, pertes de la séance comprises, et reste bien en deçà des plus hauts atteints cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Semi-conducteurs

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MARVELL
138,2400 USD NASDAQ -13,49%
MICRON TECHNOLOGY
689,3600 USD NASDAQ -13,31%
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185,3024 USD NASDAQ -7,41%
QUALCOMM
152,4500 USD NASDAQ -11,98%
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1 commentaire

  • 18:22

    un peu de ménage nous fera du bien ,

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