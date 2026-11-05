Les valeurs du secteur des semi-conducteurs américains s'effondrent...

Le siège de Qualcomm. (crédit photo : Qualcomm )

** Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs poursuivent leur baisse entamée mercredi, l'indice global des puces électroniques .SOX a chuté de 9%

** À un moment donné, il a plongé de plus de 11% et s'apprêtait à connaître sa pire journée depuis mars 2020, avec une perte de valeur de plus de 1.000 milliards de dollars

** Qualcomm QCOM.O a chuté de 11,2% après que ses ventes de puces au quatrième trimestre ont déçu les estimations, tandis qu'ARM ARM.O a reculé de 11% bien qu'ayant dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre

** L'action du fabricant de puces d'IA Nvidia NVDA.O a chuté de 6,7%

** Les fabricants de puces réseau Broadcom AVGO.O et Marvel Technology MRVL.O reculent respectivement de 6,8% et 11,6%

** Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O , qui fabriquent des puces pour ordinateurs personnels, des serveurs et des puces d'IA, reculent respectivement de 13% et 4%

** Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O s'effondre de 12,2%, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O reculent chacune de 16%

** Les marchés ont vacillé mercredi après que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat a ravivé les craintes d'un durcissement de la réglementation des centres de données et d'éventuelles restrictions à l'expansion des infrastructures d'IA

** "La combinaison des résultats électoraux et de certains résultats décevants dans le secteur technologique a fait basculer les marchés, et un grand nombre de positions surchargées et à effet de levier ont été dénouées", a déclaré Jakub Rochlitz, analyste de marché chez eToro

** L'indice des semi-conducteurs affiche une hausse de 31% depuis le début de l'année, pertes de la séance comprises, et reste bien en deçà des plus hauts atteints cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))