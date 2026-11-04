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Les valeurs du secteur de la distribution américaine progressent après la victoire écrasante des démocrates au Congrès
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 19:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'indice des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD , en hausse de 5 %, est en tête des hausses au sein du S&P 500, après que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat

** Les actions des grandes enseignes de distribution Walmart

WMT.O , Costco COST.O et Target TGT.N ont progressé de 3 % à 5 %, tandis que celles de Best Buy BBY.N et Macy's M.N ont chacune gagné 7 %

** Dollar Tree DLTR.O : en hausse de 10 %, Dollar General

DG.N : en hausse de 6 %

** Les entreprises de biens de consommation ont dû faire face à une hausse des coûts d’emballage et de transport, conséquence de la guerre menée par les États-Unis en Iran, qui a fait grimper les prix du pétrole

** Les prix élevés de l'essence ont également pesé sur les dépenses de consommation

** Les cours du pétrole ont reculé de 9 % mercredi après que le Parti républicain du président Donald Trump a perdu le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat

** “Les consommateurs ont dû faire des choix budgétaires difficiles alors que les prix de l’essence sont restés élevés pendant si longtemps. Si les investisseurs commencent à entrevoir un certain soulagement à la pompe, cela libère de fait un pouvoir d’achat discrétionnaire”, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management

** Les opérateurs de croisières Carnival CCL.N et Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N ont progressé d’environ 6 %, tandis que Royal Caribbean RCL.N a gagné environ 6 %

** Les fabricants de vêtements de sport Nike NKE.N et Lululemon LULU.O ont chacun progressé de 6 %

** Les fabricants de jouets Mattel MAT.O et Hasbro HAS.O ont chacun progressé d’environ 3 %

** À la clôture d'hier, l'indice S&P 500 “Consommation discrétionnaire” affichait une baisse de 0,46 % depuis le début de l'année

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LULULEMON ATHLETICA
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