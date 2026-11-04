Arm dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre grâce à la demande en matière d'IA et de centres de données

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Arm Holdings O9Ty.F ARM.O a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à la hausse des redevances et des frais de licence versés par les clients qui intègrent son architecture de puces dans des produits informatiques liés à l'intelligence artificielle.

Contrairement aux fabricants de puces qui produisent des semi-conducteurs, Arm Holdings concède sous licence son architecture de processeurs et perçoit des redevances sur les puces commercialisées utilisant sa technologie, ce qui fait des droits de licence et des redevances les principales sources de revenus de l’entreprise.

Arm a indiqué que son architecture de puces pour serveurs représentait plus de 50 % des déploiements chez les principaux fournisseurs de cloud en 2025 et devrait dépasser les 60 % d’ici fin 2026.

La demande en technologies basées sur Arm a bénéficié de l’essor de l’IA, les grandes entreprises du cloud développant des processeurs sur mesure pour les charges de travail des centres de données.

L’architecture d’Arm est appréciée pour son efficacité énergétique, un facteur de plus en plus important alors que les opérateurs cherchent à maîtriser les coûts énergétiques et de refroidissement liés à l’exécution de grands modèles d’IA.

Le chiffre d’affaires issu des redevances, qu’Arm perçoit sur chaque puce commercialisée utilisant sa technologie, a augmenté de 8 % pour atteindre 670 millions de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 720,8 millions de dollars.

Les revenus liés aux licences, qui comprennent les frais initiaux d’accès à sa technologie, se sont élevés à 773 millions de dollars, contre des estimations de 625,1 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires de la sociétéau deuxième trimestre , s’élevant à 1,44 milliard de dollars, a dépassé l’estimation moyenne des analystes de 1,38 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté d’Arm, à 52 centimes par action, a dépassé les estimations de 47 centimes par action.

La société prévoit un chiffre d’affaires de 1,54 milliard de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,53 milliard de dollars.

Le mois dernier , un jury du Delaware a estimé qu’Arm avait enfreint certaines clauses de son accord de licence avec Qualcomm et avait nui à la relation de ce dernier avec Meta, mais n’a accordé que 2 dollars de dommages-intérêts, laissant à un juge le soin de trancher les principaux litiges concernant les redevances et les futures conditions de licence.