Education, transports : à quoi s'attendre pour la journée de mobilisation de jeudi ?

Des étudiants en grève manifestent à Lyon, le 3 novembre 2026 dans le cadre d’un mouvement de blocage national ( AFP / Alex MARTIN )

La journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations pour les salaires de jeudi va-t-elle faire tourner le pays au ralenti ? Tour d'horizon des principaux impacts attendus, alors que les syndicats, rejoints par les jeunes et les gilets jaunes, appellent secteurs publics et privés à se mobiliser.

Education

Le ministère de l'Education nationale estime le taux de grévistes jeudi à 17,54 % dans le premier degré public.

S'il juge "difficile de figer une moyenne nationale" dès mercredi, le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, dit s'attendre à une forte mobilisation jeudi, avec "un enseignant sur deux gréviste dans l'Oise, 40 % en Eure-et-Loir et entre 50 et 70 % en Ille-et-Vilaine". "En Seine-Saint-Denis, les prévisions atteignent jusqu'à 75 % dans certains secteurs, tandis qu'à Paris, nous recensons déjà près de 80 écoles fermées", ajoute le syndicat.

Pour Sophie Vénétitay, la secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat des collèges et lycées, la grève devrait être "bien suivie" dans le second degré.

Les syndicats de l'enseignement privé appellent aussi à la grève. Selon le principal syndicat, la Fep-CFDT, "les indicateurs semblent montrer que la mobilisation sera plus suivie côté privé que la précédente", "le contexte social, politique (étant) propice à cette mobilisation".

Le fonctionnement des cantines scolaires devrait être affecté, comme à Strasbourg, où elles seront fermées.

Transports

Les quatre organisations représentatives de la SNCF (CGT, Unsa ferroviaire, Sud Rail et CFDT) ont appelé ensemble à la grève. La direction prévoit un trafic "perturbé" sur la plupart des lignes régionales et franciliennes et "légèrement perturbé" pour les TGV.

La RATP table quant à elle sur un trafic "normal" sur ses métros, bus et tramways, à l'exception du RER B, pour lequel un train sur deux circulera pour le Nord et deux sur trois pour le Sud.

Côté maritime, les dockers de la CGT seront en grève dans tous les ports français. Ils ont donné le ton dès vendredi avec une grève de 24 heures qui a bloqué tous les ports.

Un préavis de grève pour les contrôleurs du trafic aérien (fonctionnaires de la DGAC) a été déposé par la CGT (USACcgt), FO (FEETS-FO), SUD Aérien et Unsa Aérien. Les recommandations de baisse du trafic envoyées aux compagnies, détaillées par aéroport, devraient être connues mercredi soir.

Des gilets jaunes prévoient en outre des actions sur certaines routes, ronds-points ou autoroutes, dont l'ampleur est difficile à anticiper. Ainsi, à Strasbourg, un blocage est prévu sur l'A35 dès 8H00. En Isère, la Confédération paysanne doit organiser un barrage filtrant à Voreppe, près d'un péage sur l'A48.

Santé, Poste...

Dans les hôpitaux publics parisiens (AP-HP), FO et la CGT appellent à la grève pour obtenir le retrait des coupes budgétaires prévues dans les projets de budget de l'État et de la Sécurité sociale.

Les deux organisations appellent également à tenir dans les services et les établissements des assemblées générales pour établir des "cahiers de revendications service par service", alors que "les personnels de l'AP-HP n'en peuvent plus" de la dégradation de leurs conditions de travail.

Plusieurs syndicats de la Poste (CFDT, CGT FAPT, Sud PTT, FO) appellent à la grève. La CGT, deuxième syndicat, a même déposé un préavis de grève illimité à partir du 5 novembre.