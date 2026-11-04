Les valeurs du secteur de la défense reculent alors que le raz-de-marée démocrate met les dépenses du Pentagone sous les feux de la rampe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 novembre - ** Les valeurs du secteur de la défense américain reculent légèrement avant l'ouverture de la Bourse, après que les démocrates ont remporté le Sénat et la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat
** Une Chambre des représentants à majorité démocrate pourrait accentuer la pression sur les projets de dépenses du Pentagone
** Lockheed Martin LMT.N recule de 2,7%, RTX RTX.N perd 2,9% et L3Harris Technologies LHX.N baisse de 2,1%
** Les valeurs européennes du secteur de la défense sont également en baisse, l'indice de l'aérospatiale et de la défense
.SXPARO reculant de 0,9%
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