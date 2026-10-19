Les valeurs du secteur de l'IA rebondissent après une forte correction ; CoreWeave bénéficie d'une révision à la hausse de la part de Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice des puces électroniques de Philadelphie s'apprête à mettre fin à sa plus longue série de baisses depuis 2008

* CoreWeave en hausse après une révision à la hausse de sa note par une société de courtage, suite à une chute de 25 % la semaine dernière

* J.P. Morgan relève la note d'Intel de « sous-pondérer » à « neutre »

(Mise à jour des cours dans l'ensemble de l'article, ajout de graphiques et de commentaires d'analystes)

par Shashwat Chauhan

Les valeurs liées à l’IA ont rebondi lundi après la violente vague de ventes de la semaine dernière, grâce à la baisse des rendements des obligations d’État et à l’apaisement des cours du pétrole brut, tandis que CoreWeave a progressé suite à une révision à la hausse de sa note.

Son titre CRWV.O a progressé de 2,4 % dans un marché agité, après avoir perdu un quart de sa valeur la semaine dernière, la dette de 50 milliards de dollars de cette entreprise spécialisée dans le « néocloud » ayant déclenché une crise de confiance et provoqué une vague de ventes mondiale sur les valeurs de l’IA et des technologies.

« Cela va continuer à peser; ce sera un tiraillement constant au fil du temps », a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital.

Goldman Sachs a relevé la recommandation sur CoreWeave de « neutre » à « acheter », estimant que la pénurie de capacité de calcul et l’avantage de performance de l’entreprise par rapport à ses concurrents du secteur du néocloud devraient permettre d’augmenter le chiffre d’affaires annuel récurrent par mégawatt au cours des deux prochaines années. La société de courtage a indiqué que le récent recul constituait une opportunité d’achat.

Le rendement de l’obligation de CoreWeave arrivant à échéance en 2031 US21873SAG30=TE a baissé de 19,5 points de base pour s’établir à 15,13 %, en recul par rapport aux plus de 16 % enregistrés la semaine dernière, selon les données de Tradeweb.

Nebius Group NBIS.O , concurrent de CoreWeave dans le secteur du néocloud, a progressé de 3,4 % après avoir chuté de plus de 31 % au cours des deux dernières semaines. Les opérateurs de centres de données Applied Digital APLD.O et IREN IREN.O ont respectivement gagné 8,5 % et 5 %.

« On a certes pu observer aujourd’hui un rebond technique, qui pourrait se poursuivre demain, mais cela ne change rien au fait que le marché obligataire reste très sceptique quant à la poursuite du financement de ce secteur sans exiger des rendements de plus en plus élevés », a ajouté M. Hayes.

Le secteur de l’IA a connu un revers la semaine dernière après la publication d’un chiffre d’inflation élevé qui a renforcé les anticipations de hausses des taux d’intérêt , alimentant les craintes que les entreprises d’IA fortement endettées ne soient confrontées à des coûts d’emprunt plus élevés.

Morgan Stanley prévoit que le total des investissements dans l’IA atteindra 1 600 milliards de dollars en 2027 et 1 800 milliards de dollars en 2028.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a chuté de plus de 11 % la semaine dernière, les valeurs des fabricants de puces figurant parmi les plus durement touchées par la chute du secteur de l’IA.

L’indice a perdu environ 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours d’une série de huit séances consécutives de baisse jusqu’à vendredi. Il a finalement clôturé en hausse de 2,4 %, en passe de mettre fin à sa plus longue série de baisses depuis octobre 2008.

Intel INTC.O a progressé de 4,5 % après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur le titre de « sous-pondérer » à « neutre », estimant que l’augmentation des charges de travail liées à l’IA agentique et la pénurie de puces de pointe pourraient soutenir des révisions à la hausse des estimations de bénéfices jusqu’en 2027.

Nvidia NVDA.O a progressé de 1,5 %, AMD AMD.O a gagné 3,6 % et Broadcom AVGO.O a avancé de 2,4 %, après que ces trois titres ont subi une forte correction la semaine dernière.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a grimpé de 4,2 % après avoir chuté de près de 15 % la semaine dernière. Les entreprises de stockage de données Sandisk

SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate STX.O ont progressé après les fortes baisses de la semaine dernière.

Les résultats des géants technologiques et des hyperscalers pourraient constituer le prochain test pour le secteur de l’IA, qui a propulsé Wall Street vers des sommets historiques en début d’année, alors que les investisseurs cherchent des signes indiquant que la croissance des bénéfices peut compenser les inquiétudes liées aux valorisations, à l’endettement et aux taux d’intérêt.

Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, ainsi que Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O , dirigées par Elon Musk,publieront leurs résultats dans le courant de la semaine.

Les entreprises de semi-conducteurs Lam Research LRCX.O , Texas Instruments TXN.O et Western Digital s’apprêtent également à publier leurs résultats trimestriels.

« La question ce trimestre n’est pas de savoir si l’IA va continuer à se développer, mais si les investisseurs sont toujours prêts à payer une prime pour cette croissance », a déclaré Jay Woods, stratège en chef des marchés chez Freedom Capital Markets.