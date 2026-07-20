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Les valeurs du secteur de l'énergie reculent face aux espoirs d'une reprise des négociations
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** Les actions des entreprises énergétiques cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du pétrole O/R

** Le contrat à terme sur le Brent LCOc1 recule de 1,16% à 87,08 dollars le baril; le contrat à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 baisse de 1,71% à 81,08 dollars le baril

** Les cours baissent après que le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les négociations avec les États-Unis pourraient se poursuivre, dans l’intérêt national

** Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N reculent respectivement de 1,2% et d’environ 1%

** Producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum

OXY.N recule de 1,5% et ConocoPhillips COP.N perd 1,3%

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N recule de 2% et Marathon Petroleum MPC.N perd 1,6%

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