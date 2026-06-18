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Les valeurs du secteur de l'énergie reculent alors que le prix du pétrole atteint son plus bas niveau depuis le début de la guerre en Iran, après la conclusion d'un accord de cessez-le-feu
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** L'indiceS&P500 du secteur de l'énergie .SPNY recule de 2,5 % alors que les cours du pétrole s'apaisent O/R ** Le pétrole touche son plus bas niveau depuis le début du conflit au Moyen-Orient, alors que les États-Unis et l'Iran signent un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre, à rouvrir le détroit d'Ormuz et à assouplir les sanctions contre Téhéran

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 3 % à 77,11 dollars le baril; les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 perdent 3,9 % à 73,81 dollars le baril

** Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N reculent respectivement d’environ 3 % et 2 %

** Halliburton HAL.N , APA Corp APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et Baker Hughes BKR.O reculent de 2,9 % à 4 %, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l’indice énergétique

** La société de services pétroliers SLB SLB.N recule de 2,4 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et PBF Energy PBF.N ont reculé respectivement d’environ 1 % et 1,3 %

Guerre en Iran

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BAKER HUGHES RG-A
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CHEVRON
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CONOCOPHILLIPS
108,180 USD NYSE -2,72%
EXXON MOBIL
136,670 USD NYSE -2,88%
Gaz naturel
3,15 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
34,820 USD NYSE -3,89%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
239,900 USD NYSE -2,01%
OCCIDENTAL PETROLEUM
51,510 USD NYSE -2,90%
OR ROYALTIES
50,200 CAD TSX -1,38%
PBF ENER RG-A
37,010 USD NYSE -2,01%
PHILLIPS 66
165,420 USD NYSE -1,07%
Pétrole Brent
76,91 USD Ice Europ -2,22%
Pétrole WTI
73,80 USD Ice Europ -2,74%
SLB
48,740 USD NYSE -3,16%
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