Les valeurs du secteur de l'énergie reculent alors que le prix du pétrole atteint son plus bas niveau depuis le début de la guerre en Iran, après la conclusion d'un accord de cessez-le-feu

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18 juin - ** L'indiceS&P500 du secteur de l'énergie .SPNY recule de 2,5 % alors que les cours du pétrole s'apaisent O/R ** Le pétrole touche son plus bas niveau depuis le début du conflit au Moyen-Orient, alors que les États-Unis et l'Iran signent un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre, à rouvrir le détroit d'Ormuz et à assouplir les sanctions contre Téhéran

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 3 % à 77,11 dollars le baril; les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 perdent 3,9 % à 73,81 dollars le baril

** Les géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N reculent respectivement d’environ 3 % et 2 %

** Halliburton HAL.N , APA Corp APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et Baker Hughes BKR.O reculent de 2,9 % à 4 %, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l’indice énergétique

** La société de services pétroliers SLB SLB.N recule de 2,4 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et PBF Energy PBF.N ont reculé respectivement d’environ 1 % et 1,3 %