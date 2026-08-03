Les USA aident le Japon à renforcer le yen, dit Trump, citant un signe d'amitié

PHOTO D'ARCHIVE : Photo d'illustration représentant un billet de yen japonais

par Steve Holland

Le président ​américain Donald Trump a déclaré dimanche que les Etats-Unis aidaient le Japon à renforcer ​le yen, une démarche qu'il a décrite comme un ​signe d'amitié et destinée ⁠à soutenir l'économie mondiale.

Il a effectué ‌ces commentaires alors que deux représentants du gouvernement japonais ont déclaré à ​Reuters que ‌la ministre japonaise des Finances, Satsuki ⁠Katayama, annoncera formellement lundi que Tokyo et Washington ont pris des mesures conjointes sur ⁠le marché ‌des devises afin de stopper la ⁠chute du yen.

"Ils ont un yen ‌qui s'affaiblit, et ils voulaient ⁠un peu d'aide", a dit Donald Trump ⁠aux journalistes ‌présents à bord de l'avion présidentiel Air ​Force One en ‌réponse à une question sur une potentielle aide américaine à ​une intervention sur le yen.

"Le Japon a toujours été très bien ⁠avec nous, à l'exception bien sûr de Pearl Harbor", a-t-il ajouté. "C'est aussi une bonne chose pour l'économie mondiale".

(Reportage de Steve Holland, avec Saeed Azhar à New York; version française ​Jean Terzian)