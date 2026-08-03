Les USA aident le Japon à renforcer le yen, dit Trump, citant un signe d'amitié

PHOTO D'ARCHIVE : Photo d'illustration représentant un billet de yen japonais
par Steve Holland
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les Etats-Unis aidaient le Japon à renforcer le yen, une démarche qu'il a décrite comme un signe d'amitié et destinée à soutenir l'économie mondiale.
Il a effectué ces commentaires alors que deux représentants du gouvernement japonais ont déclaré à Reuters que la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, annoncera formellement lundi que Tokyo et Washington ont pris des mesures conjointes sur le marché des devises afin de stopper la chute du yen.
"Ils ont un yen qui s'affaiblit, et ils voulaient un peu d'aide", a dit Donald Trump aux journalistes présents à bord de l'avion présidentiel Air Force One en réponse à une question sur une potentielle aide américaine à une intervention sur le yen.
"Le Japon a toujours été très bien avec nous, à l'exception bien sûr de Pearl Harbor", a-t-il ajouté. "C'est aussi une bonne chose pour l'économie mondiale".
(Reportage de Steve Holland, avec Saeed Azhar à New York; version française Jean Terzian)
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