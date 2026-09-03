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Les valeurs du secteur américain des logiciels progressent après les prévisions optimistes de Snowflake
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 14:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les valeurs du secteur des logiciels américains progressent en pré-ouverture après que Snowflake

SNOW.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 et dépassé les estimations du deuxième trimestre

** Le titre SNOW s'envole de 23,8 % à 378,9 dollars avant l'ouverture

** Le fournisseur de plateformes de données dans le cloud a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires lié aux produits pour l'exercice 2027, les portant de 5,84 milliards de dollars à 6,07 milliards de dollars

** D'autres sociétés de logiciels progressent également: ServiceNow NOW.N gagne 2,8 %, Salesforce CRM.N avance de 1,5 %, Adobe ADBE.O progresse de 1,3 %, Intuit INTU.O gagne 1,3 % et Atlassian TEAM.O s'envole de 1,9 %

** L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.N est également en hausse de 1,3 %

** Les valeurs du secteur des logiciels ont été sous pression cette année, sur fond de craintes que les nouveaux modèles d’intelligence artificielle ne bouleversent le secteur et ne perturbent les modèles économiques établis

** L’indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS affiche une baisse de 1,7 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 12 % pour l’indice S&P 500 .SPX

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SALESFORCE
257,200 USD NYSE -0,37%
SERVICENOW
136,760 USD NYSE -4,29%
SNOWFLAKE
306,190 USD NYSE -4,27%
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