Les valeurs du luxe freinent la Bourse de Paris

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le repli des valeurs du luxe a pesé sur la séance de mercredi à la Bourse de Paris, malgré l'accalmie relative au Moyen-Orient et sur les prix du pétrole.

L'indice CAC 40 a reculé de -0,64% en perdant 53,29 points à 8.274,57 points.

De très loin, Kering (contrôlé par la famille Pinault) et Hermès ont enregistré les deux plus mauvaises performances de la journée.

La maison-mère de marques globales (Gucci, Balenciaga...) a reculé de 9,29% à 254 euros l'action. Kering a annoncé un chiffre d'affaires en recul de 6% au premier trimestre, toujours lesté par Gucci, et la guerre au Moyen-Orient.

Le titre d'Hermès, de loin le plus cher parmi les 40 valeurs du CAC, a reculé de 8,22% à 1.636,50 euros (avec un volume portant sur 351.878 actions).

Au premier trimestre, les ventes du sellier-maroquinier connu pour ses carrés de soie et ses sacs, ont reculé sur un an de 1,4% à 4,1 milliards d'euros.

Egalement plombé par des mauvais résultats annoncés en début de semaine, LVMH a stagné en quasi-équilibre (+0,09% à 481,90 euros).

Mardi, l'indice vedette parisien avait pourtant gagné 1,12%, porté par la confiance des marchés dans un arrêt durable des combats, après plusieurs jours de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.

L'accalmie s'est traduite par une relative pause sur les marchés du pétrole et des taux d'intérêts, qui anticipent des risques d'inflation.

A 18H50, le Brent de la mer du nors s'échangeait à 95.37 dollars le baril (+0,61%) et le WTI américain à 91,50 dollars (+0.24%), après une baisse plus tôt dans la journée.

L'armée américaine a confirmé qu'elle maintenait son blocus des ports iraniens mercredi.

Les taux d'intérêt naviguent également à vue: le rendement à échéance dix ans de l'emprunt français atteignait 3,68%, en légère progression par rapport à la veille (+3,65%), signe que les risques d'inflation ne se sont pas dissipés.

Les marchés vivent toujours dans la crainte d'un relèvement des taux d'intérêt de la part des Banques centrales pour enrayer l'inflation par le resserrement du crédit.

"Nous nous attendons à ce que le message dominant des banquiers centraux cette semaine soit une approche +wait and see+ (attendre et voir, ndlr) en matière de taux d'intérêt", a expliqué dans la journée Kathleen Brooks, directrice de recherche pour la plate-forme d'investissement XTB.

"Ils pourraient justifier cette position en évoquant l'incertitude entourant les perspectives d'inflation et le contexte économique plus morose, qui pourrait contribuer à maintenir les anticipations d'inflation bien ancrées", détaille-t-elle.