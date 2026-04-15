Monte dei Paschi: réélection surprise de l'ancien DG Luigi Lovaglio au conseil d'administration

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Les actionnaires de Monte dei Paschi di Siena (MPS) ont réélu mercredi à son conseil d'administration l'ex-directeur général Luigi Lovaglio, qui avait été licencié début avril, a annoncé la banque.

Les actionnaires, réunis en assemblée générale, ont voté à 49,95% pour la liste déposée à contre-courant par la holding italienne PLT, qui avait défié le conseil d'administration sortant en proposant le retour de Luigi Lovaglio comme directeur général.

Cette liste obtient ainsi huit sièges, ce qui lui donne une majorité au conseil.

La liste de PLT avait le soutien affiché de fonds importants, comme Blackrock et Norges Bank Investment.

La victoire lui a été offerte par l'appui inattendu de de la holding Delfin de la famille Del Vecchio, qui détient 17,5% des voix, en plus d'être parmi les grand actionnaires d'EssilorLuxottica et de l'assureur Generali, selon les calculs de la presse.

Le conseil d'administration de MPS avait pourtant proposé d'élire à la tête de la banque Fabrizio Palermo, patron de l'énergéticien romain Acea et ancien de la Caisse des dépôts italienne.

Cette première liste de candidats a obtenu six sièges avec 38,79% des suffrages.

L'actuel président de la banque, Nicola Maione, reste au conseil mais laisse sa place au candidat à la présidence de la liste de PLT, Cesare Bisoni, ex-président de la banque Unicredit.

Une troisième liste a obtenu un siège.

Arrivé à la tête de la plus vieille banque du monde en 2022, Luigi Lovaglio l'avait redressée et avait réussi en 2025 le rachat improbable de Mediobanca, une banque d'investissement bien plus grande.

Le dirigeant avait cependant été licencié début avril 2025, quelques jours avant la fin de son mandat, la banque de Sienne (centre) mettant en cause sa candidature sur la liste concurrente.

Luigi Lovaglio, 71 ans, a pu être écarté parce qu'il fait l'objet d'une enquête sur une éventuelle manipulation de marché dans le cadre du rachat de Mediobanca.

Il aurait aussi payé des divergences avec les grands actionnaires de la banque sur la stratégie à mener avec le nouveau groupe, selon la presse italienne.

Les investisseurs ont salué cette décision à la Bourse de Milan, MPS et Mediobanca clôturant respectivement leur journée à +4,67% (à 8,61 euros) et +4,80% (à 19,20 euros) dans un marché en très légère baisse.

Le conseil d'administration de la banque toscane doit se réunir dans les prochains jours pour désigner formellement son nouveau directeur général.