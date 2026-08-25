Les valeurs des marques américaines de vêtements de sport reculent après la révision à la baisse des prévisions annuelles de Dick's Sporting Goods

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 août - ** Les actions des entreprises américaines de vêtements de sport chutent après que Dick's Sporting Goods
DKS.N a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année
** DKS s'effondre d'environ 26% alors que la pression liée à l'augmentation des promotions, à la diminution des lancements de nouveaux produits et à la faiblesse de la demande entraîne des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre
** L'action Nike NKE.N recule de 2,6%, celle de Lululemon
LULU.O de 3,7% et celle de Deckers Outdoor DECK.N de 3,6%
** Under Armour UAA.N recule de 2,9%, tandis qu’On Holdings ONON.N perd 2%
** Le fabricant de chaussures décontractées Crocs CROX.O recule de 3,1%
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