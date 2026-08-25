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Les valeurs des marques américaines de vêtements de sport reculent après la révision à la baisse des prévisions annuelles de Dick's Sporting Goods
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 16:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions des entreprises américaines de vêtements de sport chutent après que Dick's Sporting Goods

DKS.N a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année

** DKS s'effondre d'environ 26% alors que la pression liée à l'augmentation des promotions, à la diminution des lancements de nouveaux produits et à la faiblesse de la demande entraîne des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

** L'action Nike NKE.N recule de 2,6%, celle de Lululemon

LULU.O de 3,7% et celle de Deckers Outdoor DECK.N de 3,6%

** Under Armour UAA.N recule de 2,9%, tandis qu’On Holdings ONON.N perd 2%

** Le fabricant de chaussures décontractées Crocs CROX.O recule de 3,1%

Valeurs associées

CROCS
121,8100 USD NASDAQ -3,20%
DECKERS OUTDOOR
88,600 USD NYSE -3,78%
DICK'S SPORT GOO
129,975 USD NYSE -27,61%
LULULEMON ATHL
117,7300 USD NASDAQ -4,11%
NIKE
39,585 USD NYSE -2,88%
ON HOLDING RG-A
28,900 USD NYSE -2,08%
UNDER ARMOUR RG-A
5,190 USD NYSE -3,26%
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