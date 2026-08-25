Les valeurs des marques américaines de vêtements de sport reculent après la révision à la baisse des prévisions annuelles de Dick's Sporting Goods

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25 août - ** Les actions des entreprises américaines de vêtements de sport chutent après que Dick's Sporting Goods

DKS.N a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année

** DKS s'effondre d'environ 26% alors que la pression liée à l'augmentation des promotions, à la diminution des lancements de nouveaux produits et à la faiblesse de la demande entraîne des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

** L'action Nike NKE.N recule de 2,6%, celle de Lululemon

LULU.O de 3,7% et celle de Deckers Outdoor DECK.N de 3,6%

** Under Armour UAA.N recule de 2,9%, tandis qu’On Holdings ONON.N perd 2%

** Le fabricant de chaussures décontractées Crocs CROX.O recule de 3,1%