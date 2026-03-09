 Aller au contenu principal
Les valeurs aurifères chutent, les lingots baissant en raison d'un dollar plus fort et des inquiétudes inflationnistes
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 09:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés d'extraction d'or chutent en début de marché, suivant la baisse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 1,5% à 5 090,53 $ l'once

** Les prix des lingots chutent alors que le renforcement du dollar américain exerce une pression sur le métal coté en dollars, tandis que la hausse des coûts de l'énergie alimente les inquiétudes inflationnistes et réduit les chances d'une réduction des taux à court terme

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont baissé de 3,9% et ~3%, respectivement

** Les sociétés minières sud-africaines: Gold Fields

GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye Stillwater SBSW.N baissent de 3% à 5,5%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N chute de 2,7% et Kinross Gold KGC.N de 3,5%

