Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs remontent après avoir connu leur plus forte chute hebdomadaire depuis des mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs ont regagné un peu de terrain lundi, rebondissant après une forte correction la semaine dernière, les baisses des rendements des bons du Trésor et le recul des cours du pétrole brut ayant apporté un certain soutien au secteur de l'intelligence artificielle, récemment malmené.

L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O , qui est le plus important ETF suivant les entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs en termes d'actifs sous gestion, a grimpé de 3,6 % lors des échanges avant l'ouverture, après avoir chuté de près de 12 % la semaine dernière.

Voici plus de détails:

* Intel INTC.O figurait parmi les plus fortes hausses, avec une progression de 4,2 % après avoir chuté de plus de 14 % la semaine dernière

* J.P. Morgan a relevé sa note sur Intel de « sous-pondérer » à « neutre », invoquant de futures révisions à la hausse des bénéfices liées à la demande en IA agentique et à la pénurie de puces

* Le géant des puces Nvidia NVDA.O a progressé de 1,9 %, AMD AMD.O a gagné 3,5 %, Marvell Technology MRVL.O a grimpé de 4,7 % et Broadcom AVGO.O a progressé de 3,5 %

* Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a progressé de 3,6 % après avoir chuté de 14,6 % la semaine dernière

* Les entreprises de stockage de données Sandisk SNDK.O ont progressé de 4,3 %, Western Digital WDC.O a gagné 3,1 % et Seagate Technology STX.O a progressé de 3,4 %

* Les fabricants de puces analogiques progressent également: Texas Instruments TXN.O a gagné 2,4 %, Analog Devices ADI.O a progressé de 2,9 % et ON Semiconductor ON.O a augmenté de 3 %

* L'indice des puces de Philadelphie .SOX a chuté de 11,4 % la semaine dernière, enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2025

* L’indice avait chuté pendant huit séances consécutives à la clôture de la semaine dernière, effaçant environ 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours de cette chute.

* La forte inflation, qui augmente les probabilités de hausses des taux de la Fed, ainsi que les doutes quant à la rentabilité des dépenses élevées en matière d’IA, ont pesé sur les valeurs technologiques la semaine dernière

* Malgré ces récentes pertes, l’indice des puces électroniques de Philadelphie affiche une hausse de 57,2 % depuis le début de l’année

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs avaient connu une forte hausse en début d’année, les investisseurs considérant ce secteur comme l’un des principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA

* Lam Research LRCX.O , Texas Instruments et Western Digital s'apprêtent à publier leurs résultats trimestriels cette semaine

* Les valeurs technologiques à très forte capitalisation Meta Platforms META.O , Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O devraient également publier leurs résultats cette semaine