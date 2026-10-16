 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent, les inquiétudes liées à la dette de CoreWeave pesant sur les activités liées à l'IA
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 17:08

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs ont reculé alors que les inquiétudes concernant les coûts de financement de l'IA persistaient

** L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a reculé de 1,5 % et s’apprête à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur huit séances depuis la chute du « Jour de la Libération » en avril 2025

** La prudence a continué de régner dans le secteur de l’IA en raison des inquiétudes concernant l’endettement de CoreWeave

CRWV.O , tandis que les informations faisant état des progrès réalisés par le fabricant chinois de puces mémoire CXMT ont pesé sur les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs

** AMD AMD.O a reculé de 3,2 %, Intel INTC.O de 3 % et Broadcom AVGO.O de 1,8 %

** Les actions cotées aux États-Unis d’Arm Holdings

O9Ty.F , d’ ARM.O et de Marvell MRVL.O ont respectivement perdu 3,4 % et 2,2 %; Lam Research LRCX.O a reculé de 2,9 %

** Les actions cotées aux États-Unis de SK Hynix

000660.KS , SKHY.O ont reculé de 4,7 % et celles de TSMC

2330.TW , TSM.N ont glissé de 1,6 %

** Micron MU.O a reculé de 3 %, Western Digital WDC.O a perdu 4 % et Sandisk SNDK.O a chuté de 3,7 %

** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O et l'ETF Roundhill Memory DRAM.Z ont reculé respectivement d'environ 1,8 % et 3,3 %

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie affiche une hausse de 60,8 % depuis le début de l'année

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
542,7104 USD NASDAQ -3,47%
ARM HOLDING ADR
235,9900 USD NASDAQ -3,59%
BROADCOM
335,5300 USD NASDAQ -2,56%
COREWEAVE
63,3800 USD NASDAQ -9,05%
INTEL
91,4700 USD NASDAQ -4,09%
ISHS SEMICONDUCTOR
504,5200 USD NASDAQ -1,98%
LAM RESEARCH
268,5500 USD NASDAQ -3,21%
MARVELL
234,9750 USD NASDAQ -2,60%
MICRON TECHNOLOGY
899,2906 USD NASDAQ -3,43%
SANDISK
1 337,9100 USD NASDAQ -4,08%
SK HYNIX
139,1520 USD NASDAQ -4,76%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
415,590 USD NYSE -1,61%
WESTERN DIGITAL
341,6000 USD NASDAQ -4,17%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:52 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, à rebours de Wall Street où les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit d'autres secteurs mieux représentés en Europe, comme la défense ou l'automobile. Francfort a gagné 0,95 %, Milan ... Lire la suite

  • Photo prise et diffusée le 16 octobre 2026 par Vatican Media montrant le pape Léon XIV célébrant une messe à l'hôpital Gemelli à Rome, où il est en convalescence après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon ( VATICAN MEDIA / Handout )
    Le pape a célébré une messe à l'hôpital
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:48 

    Le pape Léon XIV a célébré vendredi une messe à l'hôpital de Rome, où il se remet de l'ablation d'un nodule cancéreux au poumon, ses derniers examens médicaux confirmant "une amélioration constante" de sa santé, selon le Vatican. Des images diffusées par le Saint-Siège, ... Lire la suite

  • Un manifestant au sol, interpellé par des policiers, lors d’une manifestation antigouvernementale à Tirana, le 16 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )
    Albanie: le Premier ministre accuse "des mains étrangères" d'attiser les troubles
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:38 

    Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a dénoncé vendredi la présence de "mains étrangères" derrière les manifestations qui visent, selon lui, à entraver le projet d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne (UE). M. Rama a lancé un appel au calme, après de nouveaux ... Lire la suite

  • Une semaine sur les marchés. (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 12 du 16 octobre
    information fournie par Boursorama 16.10.2026 17:38 

    Lundi 12 octobre CAC 40 : +0,38%, à 7.832,88 points La séance du jour La Bourse de Paris a commencé la semaine dans le vert. La semaine sera marquée par la publication d'indicateurs d'inflation en Europe et aux Etats-Unis, cruciaux pour anticiper la suite de la ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,766 +17,11%
CAC 40
7 956,7 +0,28%
Pétrole Brent
106,67 +0,93%
SOITEC
128,55 -1,00%
TOTALENERGIES
80,71 +0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank