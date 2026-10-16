Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent, les inquiétudes liées à la dette de CoreWeave pesant sur les activités liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs ont reculé alors que les inquiétudes concernant les coûts de financement de l'IA persistaient

** L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a reculé de 1,5 % et s’apprête à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur huit séances depuis la chute du « Jour de la Libération » en avril 2025

** La prudence a continué de régner dans le secteur de l’IA en raison des inquiétudes concernant l’endettement de CoreWeave

CRWV.O , tandis que les informations faisant état des progrès réalisés par le fabricant chinois de puces mémoire CXMT ont pesé sur les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs

** AMD AMD.O a reculé de 3,2 %, Intel INTC.O de 3 % et Broadcom AVGO.O de 1,8 %

** Les actions cotées aux États-Unis d’Arm Holdings

O9Ty.F , d’ ARM.O et de Marvell MRVL.O ont respectivement perdu 3,4 % et 2,2 %; Lam Research LRCX.O a reculé de 2,9 %

** Les actions cotées aux États-Unis de SK Hynix

000660.KS , SKHY.O ont reculé de 4,7 % et celles de TSMC

2330.TW , TSM.N ont glissé de 1,6 %

** Micron MU.O a reculé de 3 %, Western Digital WDC.O a perdu 4 % et Sandisk SNDK.O a chuté de 3,7 %

** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O et l'ETF Roundhill Memory DRAM.Z ont reculé respectivement d'environ 1,8 % et 3,3 %

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie affiche une hausse de 60,8 % depuis le début de l'année