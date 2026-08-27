Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques progressent après la publication des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

27 août - ** Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs progressent en début de séance après que Nvidia

NVDA.O a annoncé une hausse de 70 % de son chiffre d’affaires pour le prochain exercice ** Intel INTC.O progresse de 3,5 %, tandis que Broadcom

AVGO.O gagne 2,2 % ** Les actions cotées aux États-Unis d’Arm Holdings O9Ty.F

ARM.O et de Marvell MRVL.O progressent respectivement de 4,8 % et 3,8 %; Lam Research LRCX.O gagne 2,5 %

** Les actions cotées aux États-Unis de SK Hynix 000660.KS

SKHY.O progressent de 3,9 % et celles de TSMC 2330.TW

TSM.N de 1,3 % ** L’ETF iShares Semiconductor SOXX.O et l’ETF Roundhill Memory DRAM.Z progressentchacund’environ 2 % ** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX progresse de 1,84 %; il est en passe d'enregistrer sa meilleure journée depuis plus de deux semaines, si les gains se maintiennent ** Les valeurs technologiques progressent également sur les marchésasiatiques et européens