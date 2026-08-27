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Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques progressent après la publication des résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 16:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

27 août - ** Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs progressent en début de séance après que Nvidia

NVDA.O a annoncé une hausse de 70 % de son chiffre d’affaires pour le prochain exercice ** Intel INTC.O progresse de 3,5 %, tandis que Broadcom

AVGO.O gagne 2,2 % ** Les actions cotées aux États-Unis d’Arm Holdings O9Ty.F

ARM.O et de Marvell MRVL.O progressent respectivement de 4,8 % et 3,8 %; Lam Research LRCX.O gagne 2,5 %

** Les actions cotées aux États-Unis de SK Hynix 000660.KS

SKHY.O progressent de 3,9 % et celles de TSMC 2330.TW

TSM.N de 1,3 % ** L’ETF iShares Semiconductor SOXX.O et l’ETF Roundhill Memory DRAM.Z progressentchacund’environ 2 % ** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX progresse de 1,84 %; il est en passe d'enregistrer sa meilleure journée depuis plus de deux semaines, si les gains se maintiennent ** Les valeurs technologiques progressent également sur les marchésasiatiques et européens

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1 489,000 EUR Euronext Amsterdam -0,57%
BESI
191,150 EUR Euronext Amsterdam -0,49%
BROADCOM
368,0250 USD NASDAQ +3,50%
INTEL
91,8094 USD NASDAQ +4,05%
ISHS SEMICONDUCTOR
523,1300 USD NASDAQ +1,50%
LAM RESEARCH
315,7100 USD NASDAQ +0,90%
MARVELL TECH
245,3457 USD NASDAQ +0,10%
NVIDIA
224,7098 USD NASDAQ +7,18%
SK HYNIX
161,1600 USD NASDAQ +1,99%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
424,750 USD NYSE +1,69%
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