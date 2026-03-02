 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 09:00

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a déclaré lundi prendre acte d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne confirmant une condamnation antérieure pour des pratiques considérées comme anticoncurrentielles, le transporteur ajoutant qu'il paiera les amendes relatives pour un total de 368 millions d'euros.

* SECTEUR AÉRIEN - Les actions des transporteurs et des agences de voyage sont attendues en baisse avec le chaos provoqué par l'escalade du conflit au Moyen-Orient, selon les traders, qui prévoient une baisse pouvant atteindre 10 % des actions des compagnies aériennes.

* NEXANS NEXS.PA a annoncé vendredi la démission d'Oscar Hasbún Martínez de son mandat d'administrateur avec effet au 20 mai prochain.

* ENGIE ENGIE.PA a annoncé vendredi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 3 milliards d'euros afin de financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni.

* SES SESFg.LU a fait état lundi d'un Ebitda ajusté au-dessus des attentes en 2025, au terme d'une année qualifiée de "charnière" par le groupe, qui déclare viser une stabilité pour 2026.

* EXOSENS EXENS.PA a annoncé lundi que sa filiale américaine Photonis Defense s'est vu attribuer par l'armée américaine un contrat d'une valeur maximale de 352,6 millions de dollars (300,09 millions d'euros) portant sur les dispositifs de vision nocturne binoculaires.

* TOTALENERGIES TTEF.PA - JP Morgan a relevé lundi sa recommandation sur le titre à "surpondérer" contre "neutre".

* ORANGE ORAN.PA a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec AST SpaceMobile ASTS.O et Satellite Connect Europe, une coentreprise entre AST et Vodafone VOD.L , en vue de collaborer sur la technologie Direct-to-Device (D2D).

Par ailleurs, Orange Business, la division entreprise du groupe, a déclaré lundi avoir entamé des négociations exclusives avec l'entreprise indienne Tech Mahindra TEML.NS en vue de sceller un partenariat stratégique sans prise de participation.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZN0U8

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,3850 EUR Euronext Paris -7,44%
AST SPCEMOBILE RG-A
79,1900 USD NASDAQ -7,66%
ENGIE
28,2600 EUR Euronext Paris -2,32%
EXOSENS
67,4000 EUR Euronext Paris +8,19%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
NEXANS
120,4000 EUR Euronext Paris -1,55%
ORANGE
18,1450 EUR Euronext Paris -0,25%
Pétrole Brent
80,15 USD Ice Europ +10,52%
Pétrole WTI
73,23 USD Ice Europ +8,92%
SES
6,2850 EUR Euronext Paris -0,63%
TOTALENERGIES
69,9600 EUR Euronext Paris +3,98%
VODAFONE GROUP
113,400 GBX LSE -0,96%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
