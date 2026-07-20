* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* UBISOFT UBIP.PA - Vantage Studios, filiale de l'éditeur de jeux vidéo, a annoncé vendredi que plus de 3 millions d'exemplaires d'"Assassin's Creed Black Flag Resynced", le dernier opus de la saga "Assassin's Creed" sorti le 9 juillet, se sont vendus en une semaine.
* RYANAIR RYA.I doit publier ses résultats lundi avant l'ouverture de la Bourse.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4341KC
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer