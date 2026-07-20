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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 06:53

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* UBISOFT UBIP.PA - Vantage Studios, filiale de l'éditeur de jeux vidéo, a annoncé vendredi que plus de 3 millions d'exemplaires d'"Assassin's Creed Black Flag Resynced", le dernier opus de la saga "Assassin's Creed" sorti le 9 juillet, se sont vendus en une semaine.

* RYANAIR RYA.I doit publier ses résultats lundi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4341KC

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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    CONTEXTE MOYEN TERME La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 4,287 €, puis 3,400 €. Le franchissement de 10,500 € remettrait en cause la suite de la baisse. PREVISION COURT TERME La tendance ... Lire la suite

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