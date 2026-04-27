Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* FORVIA FRVIA.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de l'acquisition par Apollo Funds APO.N de son activité Intérieurs, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,82 milliard d'euros.

* NOVARTIS NOVN.S a obtenu l'autorisation de la Commission européenne pour son médicament Rhapsido, un traitement oral contre l'urticaire chronique spontanée (UCS), a annoncé lundi le laboratoire pharmaceutique suisse.

* EUROFINS EUFI.PA a annoncé vendredi le lancement d'un programme de rachat d'actions propres pour un montant maximal représentant jusqu'à 4,5% de son capital.

* EXOSENS EXENS.PA a fait état lundi d'une hausse de 12% de son chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants au premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Alphavalue a relevé sa recommandation à "réduire" contre "vendre".

(Rédigé par Diana Mandiá et Mara Vilcu, édité par Augustin Turpin)