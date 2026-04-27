La compagnie Transavia annule des vols en mai et juin à cause du prix du kérosène

( ANP / ROB ENGELAAR )

Transavia, la compagnie à bas coûts du groupe Air France-KLM va ajuster son programme de vols prévus en mai et en juin pour optimiser ses coûts face à la flambée des prix du kérosène liée à la guerre au Moyen-Orient, a déclaré à l'AFP un porte-parole dimanche, confirmant une information de RMC.

"En raison du contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient et de ses répercussions sur le prix du carburant d'aviation, Transavia France adapte son programme de vols et est contrainte de procéder à l'annulation de plusieurs vols prévus aux mois de mai et juin 2026", a indiqué dans un communiqué la compagnie Transavia qui opère sur le segment moyen-courrier.

Les annulations concernent "moins de 2% du programme de vols sur la période mai-juin", a précisé un porte-parole à l'AFP.

Transavia précise que "les clients concernés par une annulation sont informés individuellement par SMS et e-mail". Ils pourront alors "bénéficier, selon leur choix d'un report sans frais, d'un avoir ou d’un remboursement intégral de leur billet". Et "pour la majorité des vols annulés, une solution de report dans les 24 heures est proposée", ajoute la compagnie.

L'Europe importe habituellement la moitié de son kérosène depuis les pays du Golfe. Or depuis le début de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, fin février, le stratégique détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal près de 20% de la production mondiale d'hydrocarbures, est bloqué par Téhéran.

A Bruxelles, le commissaire européen Dan Jorgensen a estimé que l'UE "s'approchait très rapidement" d'une potentielle crise d'approvisionnement, avec le risque d'un été marqué par "des billets d'avion plus chers et des annulations".

Comme d'autres compagnies, Transavia a déjà appliqué des hausses de tarifs en ce sens, de l'ordre de 10 euros en moyenne par aller-retour, a précisé son porte-parole à l'AFP.

L'organisation professionnelle mondiale des compagnies aériennes Iata a appelé le 17 avril les différentes autorités de régulation à se coordonner et à être transparentes au cas où un "rationnement" du kérosène se révélerait nécessaire, particulièrement en Europe.

De son côté, la France ne constate pas actuellement de "difficulté" pour l'approvisionnement en kérosène des compagnies aériennes mais elle pourrait libérer une partie de ses stocks stratégiques en cas de "problèmes de volume", avait indiqué la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon le 19 avril.