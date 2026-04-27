L'Europe vue hésitante, incertitude au Moyen-Orient avant les banques centrales

L'ancienne Bourse de Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé lundi à l'ouverture, alors que la perspective ‌de nouvelles négociations entre l'Iran et les États-Unis pour résoudre leur conflit au Moyen-Orient s'est éloignée, et alors que débute une semaine chargée, tant sur le fronts des banques centrales que sur celui des résultats d'entreprises.

D'après les ​premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,06% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,07% pour le Dax à Francfort, une baisse de 0,11% pour le FTSE à Londres et une baisse de 0,03% pour l'EuroStoxx 600.

Donald Trump a décidé au cours du week-end de ne pas envoyer d'émissaires au Pakistan, médiateur des pourparlers de paix qui visent à mettre fin à son conflit avec l'Iran, le locataire de ​la Maison blanche ayant déclaré dimanche que Téhéran pouvait "appeler" Washington et que les conditions d'accord réclamées par le président américain était connues.

D'après le site d'information Axios, citant dimanche soir un représentant américain et deux sources informées, Téhéran a fait parvenir à Washington, via Islamabad, une nouvelle proposition prévoyant la ​réouverture du détroit d'Ormuz et la fin de la guerre.

Dans ce contexte d'incertitudes et de perturbations prolongées des ⁠exportations énergétiques, les prix du pétrole ont continué de grimper lundi, le Brent, référence mondiale, se négociant à plus de 107 dollars le baril, solidement établi au-dessus du seuil psychologique des 100 ‌dollars.

Les analystes de Goldman Sachs ont fortement revu à la hausse leurs prévisions concernant le prix du pétrole en fin d'année, le faisant passer de 80 à 90 dollars le baril pour le Brent, un scénario qui repose sur une normalisation des exportations du Golfe d'ici la fin du mois de juin.

"Des hausses de prix non linéaires sont ​à craindre si les stocks tombent à des niveaux extrêmement bas, ce que nous ‌n'avons pas observé au cours des dernières décennies", ont-ils averti dans une note.

"Les risques économiques sont plus importants que ne le laisse supposer notre scénario ⁠de base concernant le pétrole brut, en raison des risques à la hausse nets pesant sur les prix du pétrole, des prix inhabituellement élevés des produits raffinés, des risques de pénurie de produits et de l'ampleur sans précédent du choc", ont-ils ajouté.

Dans un contexte de pression sur les prix de l'énergie et sur l'économie mondiale, les investisseurs seront particulièrement attentifs aux choix de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales, dont la BoJ, la ⁠Fed et la BCE, cette semaine.

Bien qu'on s'attende ‌à ce que les institutions maintiennent leurs taux inchangés cette semaine, les paris audacieux sur de futures hausses au Royaume-Uni et en Europe pourraient être remis en question ⁠si les responsables politiques adoptent un ton prudent.

La Banque du Japon sera la première à se prononcer et devrait maintenir mardi son taux directeur à court terme à 0,75%.

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait également laisser ses taux ‌inchangés lors de ce qui sera probablement la dernière réunion de Jerome Powell à la présidence.

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre devraient également maintenir leurs taux inchangés, mais leur ton ⁠et leurs perspectives pourraient remettre en cause les anticipations du marché selon lesquelles ces deux banques procéderaient à deux hausses de 25 points de ⁠base plus tard dans l'année.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N41724X]

A WALL ‌STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, avec un Dow Jones en légère baisse mais un Nasdaq dopé par l'espoir de reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran et par l'envolée ​du fabricant de puces Intel.

L'indice Dow Jones a cédé 0,16%, ou 79,61 points, à 49.230,71 points. Le Standard & Poor's 500, plus ‌large, a pris 56,68 points, soit 0,80%, à 7.165,08 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 398,09 points, soit 1,63%, à 24.836,599 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo avance de 1,76% et a atteint un niveau record, porté par l'optimisme concernant les ​résultats des entreprises et par une lueur d'espoir suscitée par l'annonce d'une nouvelle proposition visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,15% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,21%.

La Bourse de Hong Kong gagne 0,15%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 1,4 point de base à 4,3236%. Le deux ans progresse de 2,3 points de base ⁠à 3,7993%.

Le billet vert est stable, alors que les espoirs vacillants d'un accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient ont rendu les investisseurs nerveux, maintenant le yen japonais juste en dessous du seuil crucial des 160, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Banque du Japon prévue plus tard dans la semaine.

Le dollar perd 0,08% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,05% à 1,1726 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole poursuivent leur progression, alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort et que les expéditions via le détroit d'Ormuz restent limitées, ce qui maintient l'offre mondiale de pétrole à un niveau restreint.

Le Brent avance de 1,53% à 106,94 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,27% à 95,60 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Indice GfK ​sur le moral des mai -29,3 -28,0

consommateurs

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)