L'équipementier automobile français Forvia vend sa division d'aménagements intérieurs à un fonds américain

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

L'équipementier automobile français Forvia a annoncé lundi la vente de sa division d'aménagements intérieurs (planches de bord, panneaux de porte, consoles centrales...) au gestionnaire d'actifs américain Apollo, pour une valorisation de 1,82 milliard d'euros.

Cette cession devrait permettre au groupe français de réduire sa dette "d'au moins un milliard d'euros", a indiqué Forvia dans un communiqué, précisant que "l'intégralité du produit net" de la vente sera "affectée au remboursement de la dette financière".

La division "Intérieurs" de Forvia représente près d'un cinquième du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit environ 4,8 milliards d'euros. Elle est répartie sur 59 sites de production et compte 31.000 salariés.

Cette vente, encore soumise aux procédures "d'information ou de consultation" des instances représentatives du personnel et aux autorisations réglementaires, doit permettre à Forvia de "renforcer sa focalisation sur des activités à forte valeur ajoutée et à dominante technologique", a expliqué le groupe dans son communiqué.

Ces derniers mois, l'activité de Forvia a connu des difficultés, en raison notamment du recul de ses ventes en Chine.

Son chiffre d'affaires du premier trimestre a baissé de 6,4%, à 5,13 milliards d'euros.