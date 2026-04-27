Forvia va céder son activité Intérieurs à Apollo

Le logo de Forvia à Paris
Forvia a annoncé lundi avoir conclu un accord avec le gestionnaire d'actifs alternatifs américain Apollo Funds, en vue de lui céder son activité Intérieurs sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,82 milliard d’euros, l'opération devant permettre à l'équipementier automobile français de réduire son endettement.
Cette transaction, dont la finalisation est attendue d’ici la fin de l’année, permettra à Forvia de "renforcer sa focalisation sur des activités à forte valeur ajoutée et à dominante technologique, tout en renforçant sa structure financière, notamment par une réduction de la dette nette d’au moins un milliard d’euros", selon un communiqué du spécialiste des sièges auto.
À la Bourse de Paris, l'action reculait de 0,64% vers 07h38 GMT, après avoir grimpé d'environ 3% dans les premiers échanges, le SBF 120 grappillant 0,06% au même moment.
"Alors que les conditions du marché se sont réellement détériorées, notamment en raison de la crise au Moyen-Orient, c'est une bonne chose que nous ayons pu atteindre ce niveau de prix, tout en tenant compte de l'effet de la dette que nous avions déjà prévu et communiqué il y a plusieurs mois", a déclaré lundi Martin Fischer, directeur général de Forvia, lors d'une conférence de presse.
L'ensemble de l'activité Intérieurs, y compris l'équipe dirigeante, les 31.000 employés, dont environ 2.000 sont basés en France, les 59 sites de production et les huit centres de recherche et développement, va être transféré à Apollo, a précisé Martin Fischer.
Cette division a réalisé un chiffre d'affaires de 4,82 milliards d'euros en 2025, soit près de 18% du chiffre d'affaires de Forvia.
Le fournisseur de pièces automobiles avait déclaré en novembre 2025 chercher à céder son activité d'intérieur automobile, dans le cadre d'une initiative de réduction de sa dette, l'agence Bloomberg ayant rapporté jeudi dernier qu'Apollo était sur le point de conclure un accord à environ 1,4 milliard d’euros pour la division.
Forvia a par ailleurs annoncé lundi dans un communiqué distinct la démission de son président Michel de Rosen, tout en proposant la nomination de Pierre-André de Chalendar pour lui succéder.
(Rédigé par Coralie Lamarque avec Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)
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