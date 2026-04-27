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Forvia va céder son activité Intérieurs à Apollo
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 10:37

Le logo de Forvia à Paris

Le logo de Forvia à Paris

Forvia a annoncé lundi avoir conclu ‌un accord avec le gestionnaire d'actifs alternatifs américain Apollo Funds, en vue de lui ​céder son activité Intérieurs sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,82 milliard d’euros, l'opération devant permettre à l'équipementier automobile français de réduire son endettement.

Cette transaction, dont la finalisation est ​attendue d’ici la fin de l’année, permettra à Forvia de "renforcer sa focalisation sur des activités à forte valeur ajoutée ​et à dominante technologique, tout en renforçant ⁠sa structure financière, notamment par une réduction de la dette nette d’au moins ‌un milliard d’euros", selon un communiqué du spécialiste des sièges auto.

À la Bourse de Paris, l'action reculait de 0,64% vers 07h38 GMT, après avoir ​grimpé d'environ 3% dans ‌les premiers échanges, le SBF 120 grappillant 0,06% au même moment.

"Alors ⁠que les conditions du marché se sont réellement détériorées, notamment en raison de la crise au Moyen-Orient, c'est une bonne chose que nous ayons pu atteindre ce niveau de ⁠prix, tout en tenant ‌compte de l'effet de la dette que nous avions déjà prévu ⁠et communiqué il y a plusieurs mois", a déclaré lundi Martin Fischer, directeur général ‌de Forvia, lors d'une conférence de presse.

L'ensemble de l'activité Intérieurs, y compris ⁠l'équipe dirigeante, les 31.000 employés, dont environ 2.000 sont basés en ⁠France, les 59 sites ‌de production et les huit centres de recherche et développement, va être transféré à ​Apollo, a précisé Martin Fischer.

Cette division a ‌réalisé un chiffre d'affaires de 4,82 milliards d'euros en 2025, soit près de 18% du chiffre d'affaires de Forvia.

Le ​fournisseur de pièces automobiles avait déclaré en novembre 2025 chercher à céder son activité d'intérieur automobile, dans le cadre d'une initiative de réduction de sa dette, ⁠l'agence Bloomberg ayant rapporté jeudi dernier qu'Apollo était sur le point de conclure un accord à environ 1,4 milliard d’euros pour la division.

Forvia a par ailleurs annoncé lundi dans un communiqué distinct la démission de son président Michel de Rosen, tout en proposant la nomination de Pierre-André de Chalendar pour lui succéder.

(Rédigé par Coralie Lamarque avec Mathias de ​Rozario, édité par Augustin Turpin)

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3 commentaires

  • 27 avril 12:50

    Oui, en effet, un savoir-faire et aussi humain, avec, on imagine, que les meilleurs éléments, évalués tier-one, seront recasés dans l'entreprise, à petit feu.Quant au reste des emplois, la machine à broyer Forvia poursuivra son œuvre délétères en les abandonnant à leur futur triste sort, tout en oubliant complètement les équipementiers Rang2 ou 3.

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